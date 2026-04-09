שר החוץ של הונגריה, פטר סיירטו, אישר כי הוא בקשר קבוע עם שר החוץ הרוסי, סרגיי לברוב, במהלך דיונים רגישים של האיחוד האירופי | בינתיים האיחוד מתעלם לפי הדיווחים מהונגריה בדיונים, מחשש לדליפות לרוסיה (בעולם)
שר ההגנה הבריטי חושף בטור דרמטי ב"טלגרף" תוכנית נועזת לסיום המלחמה, הכוללת צעד חסר תקדים של פריסת כוחות בריטיים על אדמת אוקראינה | לטענתו: "נוכחות המגפיים הבריטיים בשטח תהיה האות הסופי כי הריבונות האוקראינית מוגנת מפני תוקפנות עתידית" (חדשות בעולם)
ראש ממשלת הונגריה, ויקטור אורבן, אמר כי הסכנה הגדולה ביותר שעומדת בפני הונגריה אינה מרוסיה, אלא מהאיחוד האירופי | אורבן ומפלגתו מתמודדים עם אתגר פוליטי משמעותי, כשסקרים מצביעים על נפילה לקראת הבחירות הקרובות (חדשות בעולם)
רגע של הומור דיפלומטי בוועידת הביטחון במינכן, כשקנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, עקץ את ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, בנושא הברקזיט | אמירה שהצחיקה את הנוכחים ושברה את הקרח לפני הדיונים הרציניים מול האיום הרוסי (חדשות בעולם)
המפלגה הימנית הגדולה דורשת משאל עם שיקבע תקרת אוכלוסין של 10 מיליון תושבים • ברגע שהמספר יחצה את 9.5 מיליון, הממשלה תחויב למנוע כניסת מהגרים • אם המצב לא ישתפר - ביטול חד-צדדי של הסכם חופש התנועה עם האיחוד האירופי | המהלך מעורר סערה: "התאבדות כלכלית" (בעולם)
לראשונה זה קרוב לשנה ייפתח המעבר לשני הכיוונים, בכפוף לאישור ביטחוני ישראלי ולפיקוח האיחוד האירופי אך ללא נוכחות צה״לית פיזית בשטח | בשלב הראשון רק תנועת אנשים, בעוד חמאס לוחץ להכניס גם סחורות – ובצה״ל מתנגדים (חדשות)
שר החוץ הצרפתי אישר היום בקולו את החלטת צרפת לכלול את משמרות המהפכה כארגון טרור בהצבעה שתתקיים במהלך היום בכינוס שרי החוץ של האיחוד האירופי | שר החוץ אישר כי יוטלו גם סנקציות והקפאת נכסים נגד בכירים במשטר (חדשות)
בצעד דרמטי שצפוי לשנות את פני המערכה מול טהראן, האיחוד האירופי קרוב להכרזה היסטורית על משמרות המהפכה כארגון טרור לצד דאעש וחמאס |ראש מדיניות החוץ של האיחוד, קאיה קאלאס: "אם אתה פועל כטרוריסט, עליך לקבל יחס של טרוריסט" (חדשות בעולם)
לאחר שצרפת, איטליה וגרמניה הביעו תמיכה במהלך להכרזת משמרות המהפכה כארגון טרור, ההחלטה צפויה לקבל אישור סופי מחר | שר החוץ הצרפתי, ז’אן-נואל בארו, כתב כי “הדיכוי הבלתי נסבל של ההתקוממות השלווה של העם האיראני אינו יכול להישאר ללא מענה" (בעולם)
הקונסוליה האיטלקית בירושלים הגישה היום תלונה רשמית על תקרית חריגה שאירעה באזור הכפר הפלסטיני נעמה, סמוך לרמאללה, ושבה נטען כי שוטרים איטלקים שערכו סיור במקום נאלצו לכרוע ברך תחת איומי רובה | איטליה זימנה את השגריר ישראלי לשיחת מחאה (מדיני)
מנהיגי אירופה ששוחחו באופן פרטי אמרו כי הם איבדו אמון בנשיא ארה"ב - למרות הודעתו של טראמפ כי אין בכוונתו לכבוש את גרינלנד בכוח, וכי הסכם מסגרת התקבל בין טראמפ למזכ"ל נאט"ו בנושא | אלו הדרישות העדכניות של טראמפ - ומה באמת הוא מחפש בגרינלנד? (חדשות)
לאחר מעצרה אמש של הבכירה האירופית ושרת החוץ לשעבר של האיחוד, פדריקה מוגריני - הוגש היום נגדה כתב אישום | מוגריני שעמדה בראש מכללה בברוז' חשודה בשחיתות חמורה הקשורה למכרז ללימודי דיפלומטיה במימון האיחוד (בעולם)
משטרת בלגיה ביצעה היום פשיטות על מבנים דיפלומטים השייכים לאיחוד האירופי בעקבות חקירה שנפתחה | פשיטה של משטרת מדינה על מבנים של האיחוד האירופי, וככל הנראה בעלי מעמד דיפלומטי הוא אירוע נדיר במיוחד | זה מה שידוע (בעולם)
מפגינים בגאורגיה שהפגינו נגד ביטול הצטרפותה של המדינה לאיחוד האירופי בשנה שעברה, רוססו באמצעות חומר כימי ששימש את החיילים הצרפתים במלחמת העולם הראשונה, כך עולה מתחקיר שפרסם ה-BBC | גאורגיה שהפכה לפרו-רוסית מיהרה להכחיש את הטענות, אך לפי הרשת הבריטית הממצאים לא מותירים מקום לספק (בעולם)
האיחוד האירופי ניסה אמש לקבל החלטות ולהטיל סנקציות על ישראל, אלא שמספר מדינות חסמו את המהלך | הדיפלומטית הראשית של האיחוד, קאיה קאלאס, יצאה מהפגישה בתסכול ואמרה שהמצב "בעייתי", בעוד מספר מדינות חסמו יוזמות אנטי-ישראליות בישיבה המיוחדת (מדיני)
משרד החוץ הגרמני הודיע היום כי הוא תומך באופן מלא בהודעה שיצאה מטעם אירופה בתמיכה בבית הדין הפלילי בהאג | במכתב התנגדה הדוברות האירופית לסנקציות שהטילה ארה"ב על שני שופטים ושני תובעים בעקבות מעצר נתניהו וגלנט וחקירות נגד חיילים אמריקנים (מדיני)