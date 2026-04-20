סלובניה: גולוב נכשל בהרכבת קואליציה • יאנשה צפוי לשלטון

רוברט גולוב ( צילום: gov.si )

ראש הממשלה היוצא של סלובניה, רוברט גולוב, הודיע היום (שני) כי מפלגתו לא הצליחה לגבש קואליציה שתאפשר לה להמשיך בשלטון. ההודאה מסמנת קץ לתקופת שלטון שהתאפיינה במתיחות חריפה מול ירושלים, ועשויה לסלול את הדרך לחזרתו של מנהיג הימין הפופוליסטי, יאנז יאנשה, לכס ראשות הממשלה.

מפלגת "תנועת החופש" הליברלית בראשות גולוב אמנם ניצחה בבחירות שנערכו בחודש שעבר בפער זעום של 29 מושבים מתוך 90, אך כשלה בהשגת רוב לממשלה. לאחר חודש של מגעים קואליציוניים עקרים, עדכן גולוב את נשיאת סלובניה, נטשה פירק מוסר, כי מפלגתו תעבור לשורות האופוזיציה בפרלמנט. תקופת עוינות כלפי ישראל המבנה הפוליטי החדש בלובליאנה מסמן קץ לתקופת שלטון שהתאפיינה בעוינות חריפה כלפי ישראל. תחת הנהגת גולוב, סלובניה נקטה צעדים חסרי תקדים נגד ירושלים, בהם הכרה רשמית במדינה פלסטינית ביוני 2024 והטלת אמברגו נשק מלא ביולי 2025, אז הפכה למדינה הראשונה באיחוד האירופי שאוסרת על ייבוא וייצוא ביטחוני מישראל ואליה. בנוסף, ממשלת גולוב הטילה איסור כניסה לשטח סלובניה על ראש הממשלה בנימין נתניהו, והגדירה אותו כ"פרסונה נון גראטה". כמו כן, סלובניה הובילה יחד עם ספרד ואירלנד יוזמה לדרוש השעיית הסכם האסוציאציה בין ישראל לאיחוד האירופי, בטענה להפרות של זכויות אדם.

הפרלמנט בסלובניה ( צילום: shutterstock )

יאנשה - ידיד ישראל צפוי לשלטון

מנהיג הימין יאנז יאנשה, שזכה ב-28 מושבים, צפוי כעת לנסות להרכיב ממשלה. יאנשה, המקורב לראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן, נחשב לידיד של ישראל ובמהלך קמפיין הבחירות הואשם על ידי גולוב בשיתוף פעולה עם חברות מודיעין ישראליות לצורך התערבות בבחירות.

במהלך מערכת הבחירות פרצה סערה בסלובניה בעקבות טענות להתערבות של חברת המודיעין הישראלית הפרטית "בלאק קיוב". לפי גורמי אכיפה וביטחון בסלובניה, אנשי החברה ביצעו לכאורה פעולות מעקב והאזנות סתר, והיו קשורים להדלפת הקלטות רגישות שפורסמו סמוך לבחירות. גולוב הגדיר את האירועים כ"איום היברידי" על האיחוד האירופי.

"כל שלוש האופציות טובות עבורנו"

הנשיאה פירק מוסר נפגשה עם יאנשה, שהבהיר כי טרם הבטיח את התמיכה הדרושה להקמת ממשלה, אך הדגיש כי מפלגתו ערוכה לכל תרחיש פוליטי. "כל שלוש האופציות טובות עבורנו", מסר יאנשה בהתייחסו לאפשרות של "להקים ממשלה, להישאר באופוזיציה או להשתתף בבחירות חוזרות".

יצוין כי תחת הנהגת יאנשה בעבר, סלובניה נמנעה מצעדים עוינים כלפי ישראל ושמרה על יחסים תקינים עם ירושלים. חזרתו לשלטון עשויה לסמן שינוי משמעותי ביחסי שתי המדינות, לאחר תקופה של מתיחות חריפה תחת ממשלת גולוב.