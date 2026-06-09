צרפת הטילה איסור כניסה על סמוטריץ': "הוא מקדם סיפוח ביו"ש"

שר החוץ הצרפתי ז'אן-נואל בארו הודיע על הטלת איסור כניסה לשטח צרפת על שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. ההחלטה מגיעה לדבריו על רקע מדיניותו של סמוטריץ' בנושא ההתנחלויות והשטחים, ומצטרפת לשורה של צעדים אירופיים נגד ישראל.

בפוסט שפרסם בארו ברשתות החברתיות, הוא הבהיר כי צרפת אסרה כניסה לשטחה על סמוטריץ', לצד ארבעה מנהיגי ארגוני מתנחלים ועשרים ואחד מתנחלים שהוגדרו כ"אלימים".

בהצהרתו, טען שר החוץ הצרפתי כי סמוטריץ' "מקדם באופן פעיל את סיפוח הגדה המערבית, שאותו הוא גם מצהיר בגלוי, את הקמתן של התנחלויות חדשות בגדה המערבית, את 'ההתיישבות מחדש' בעזה, את קריסתה הכלכלית של הרשות הפלסטינית". לדבריו, מדיניות זו גוררת "השלכות הרסניות על האוכלוסייה הפלסטינית".

בארו הדגיש כי "זוהי מדיניות שרוב מוחלט של הקהילה הבינלאומית אינו יכול לקבל, תוך מחויבות נחרצת לפתרון שתי המדינות".

גל סנקציות אירופי נגד ישראל

המהלך הצרפתי, שהגיע שבועות לאחר איסור כניסה דומה למדינה על השר לבטחון לאומי איתמר בן גביר, מצטרף לשורה של צעדים אירופיים נגד ישראל בחודשים האחרונים. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, האיחוד האירופי קיים דיון דרמטי בניסיון להעביר חבילת סנקציות חדשה נגד המדינה היהודית ושריה, כאשר רק צ'כיה עמדה בפרץ והתנגדה למהלך.

במקביל, איטליה פתחה בחקירה פלילית נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בעקבות הסרטון עם פעילי המשט לעזה. ארגונים פרו-פלסטיניים פנו לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג בבקשה להרחיב את החקירה הקיימת על המצב בשטחים הפלסטיניים.