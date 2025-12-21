בוושינגטון מחריפים את העימות עם האג: ארה״ב הטילה סנקציות חריגות על שופטי בית הדין הפלילי הבינלאומי בעקבות צעדים משפטיים נגד בכירים ישראלים | המהלך, שכולל הקפאת נכסים ואיסור כניסה לארה״ב, מעורר סערה בזירה הבינלאומית (חדשות בעולם)
בית הדין הפלילי בהאג הודיע הערב כי הוא אינו מבטל את צווי המעצר שהוטלו על ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט, למרות בקשה ישראלית בנידון | ישראל ביקשה לבטל את צווי המעצר שהונפקו על ידי התובע קארים חאן בעקבות הטענות לחוסר סמכות (חדשות)
התובע בהאג, כרים ח'אן, ביקש להוציא צווי מעצר נוספים נגד בכירים ישראלים בתיק שמכונה "המצב בפלסטין", כך על פי דיווח בגרדיאן הבריטי אמש | על פי הדיווח, השופטים בהאג אסרו על חאן לפרסם בקשות חדשות לצווי המעצר, במטרה לאפשר הוצאת צווי מעצר נגד בכירים ישראלים, באופן שהם לא יהיו מודעים לו, עד שיצאו לחו"ל וינחתו במדינה החברה בבית הדין (מדיני, בעולם)
בעוד ישראל מנסה להתמודד עם הצווים שהוציא נגדה בית הדין הפלילי בהאג בדרכיה שלה, הנשיא הנבחר טראמפ נחוש "לטפל" בבית הדין כולו כולל השופטים והפרקליטים | על פי הדיווח היום (חמישי) כבר ביום השני לתפקידו (ה21 בינואר) צפוי הנשיא החדש ישן להטיל עיצומים כלכליים על מערכת בית הדין, בתקווה שזו תחזור בה מצעדיה המבישים (מדיני)