קארים חאן, האיש שהוציא צו מעצר לנתניהו - מפוטר מתפקידו

לשכת הניהול של בית הדין הפלילי הבינלאומי קבעה כי התובע הראשי כרים חאן היה מעורב בהתנהגות לא ראויה והמליצה לפטר אותו מתפקידו.

קביעה זו מסתמכת על דוח מיוחד של האומות המאוחדות אשר קבע כי חאן ביצע הפרת חובה חמורה והתנהגות פסולה במסגרת תפקידו.

המסמך הרשמי של הלשכה מצטט את ממצאי חקירת האומות המאוחדות שארכה כשנה וקובע כי הראיות מוכיחות מעבר לספק סביר כי התובע היה מעורב בהתנהלות אסורה במסגרת תפקידו.

בעקבות הממצאים הללו המליצה הלשכה המנהלת על הדחה מהתפקיד של בעל התפקיד הנבחר, התובע כרים חאן. החלטה זו תועבר להכרעת אספת המדינות החברות בבית הדין אשר תתכנס בניו יורק ב-24 ביולי. כדי להוציא את הפיטורים אל הפועל נדרש רוב של לפחות 63 מדינות מתוך 125 החברות בארגון.

עורכי דינו של התובע דוחים את הטענות מכל וכל ומסרו בתגובה כי ההחלטה אינה חוקית, לא הוגנת מבחינה פרוצדורלית ואינה נתמכת בראיות. הסנגורים הזכירו כי בחינה קודמת של שלושה שופטים חיצוניים מצאה שהראיות אינן מספיקות כדי להוכיח את ההאשמות מעבר לכל ספק סביר, אך הלשכה בחרה להתעלם מעמדה זו.

חאן מושעה כעת מתפקידו בבית הדין וכן על ידי הרגולטור העצמאי של עורכי הדין בבריטניה וסגניו מנהלים את המשרד מאז חודש מאי האחרון. תומכיו טוענים כי מדובר ברדיפה פוליטית בשל צווי המעצר שביקש נגד בכירים ישראלים, אך משפטנים מדגישים כי צווים אלו אושרו על ידי השופטים ויישארו בתוקף גם אם חאן יודח.