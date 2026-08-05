בפריימריז הדמוקרטי לסנאט במדינת מישיגן שבארצות הברית זכה אתמול (יום ד') המועמד הפרוגרסיבי עבדול אל-סייד, מוסלמי הידוע בביקורתו החריפה כלפי מדינת ישראל. רשת NBC הכריזה על ניצחונו כבר בשעות הבוקר, אף שספירת הקולות עדיין לא הושלמה.

המרוץ התנהל בין אל-סייד לבין היילי סטיבנס, מועמדת מתונה הנחשבת לפרו-ישראלית. לאחר ספירת 92 אחוזים מהקולות, הוביל אל-סייד בפער צר של כשני אחוזים בלבד - 48.8% לעומת 47.1%. המרוץ נחשב למבחן משמעותי לכיוון שאליו צועדת המפלגה הדמוקרטית כולה לקראת מערכות הבחירות הקרובות.

בהתייחסותו לניצחון הצפוי, אמר אל-סייד לתומכיו: "אני רוצה שתזכירו להם שאם נעבור את זה, אז נעבור את זה, אינשאללה".

על פי הדיווחים, רשת NBC ביססה את הכרזתה על חישובים מעמיקים המצביעים על כך שהקולות שטרם נספרו לא יאפשרו לסטיבנס לצמצם את הפער. ההכרזה המוקדמת על ניצחון אל-סייד מהווה אינדיקציה למגמות במפלגה הדמוקרטית.

בחודשים האחרונים זכו מועמדים פרוגרסיביים נוספים, הנוקטים עמדה ביקורתית כלפי ישראל, בניצחונות במרוצים שונים לקונגרס ולתפקידי מושל במדינות שונות. תופעה זו מעידה על התחזקות המחנה הפרוגרסיבי בתוך המפלגה.

גורמים בכירים במפלגה הדמוקרטית ניסו לאורך המרוץ לקדם את מועמדותה של סטיבנס, בין היתר מתוך הערכה שסיכוייה לנצח את המועמד הרפובליקני מייק רוג'רס בבחירות הכלליות גבוהים יותר. ארגונים פרו-ישראליים אף הם פעלו לקידום מועמדותה, אך מאמציהם לא צלחו.

אל-סייד פנה לתומכיו בקריאה "להנחית מכה על הטראמפיזם" באמצעות הבסת המועמד הרפובליקני רוג'רס. "מחר נתחיל לאחות את הקרעים", אמר. "מה שלא יקרה הלילה, מוטלת עלינו האחריות להתאחד כדי לוודא שמייק רוג'רס לא יראה לעולם את הסנאט של ארה"ב מבפנים".

השלכות על בחירות האמצע

ניצחונו של אל-סייד עשוי להשפיע על מאזן הכוחות בסנאט האמריקאי לקראת בחירות האמצע שייערכו בנובמבר הקרוב. מישיגן היא מדינה מתנדנדת בעלת משקל אלקטורלי משמעותי, והמרוץ בה נתפס כמדד למגמות במפלגה הדמוקרטית.

בחירות האמצע מתקרבות על רקע סקרים המצביעים על קשיים עבור המפלגה הרפובליקנית. במקרה של אל-סייד, ניצחונו בפריימריז מצביע על התחזקות המחנה הפרוגרסיבי, מגמה המסמנת ריחוק מעמדות פרו-ישראליות מסורתיות שאפיינו את המפלגה הדמוקרטית בעבר.