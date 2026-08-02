בעקבות הודעתו של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ הלילה (מוצאי שבת קודש) על ביטול המבצע הצבאי המתוכנן נגד איראן, מיהרו גורמים בטהרן לנצל את ההזדמנות ולהציג את הצעד כנסיגה נוספת של ארצות הברית. כלי התקשורת הקשורים למשטר האיראני פרסמו דברי לעג כלפי הנשיא האמריקני ותיארו אותו כמי שחוזר בו מהאיומים שהשמיע.

מוחמד מרנדי, שכיהן כיועץ למשלחת המו"מ האיראנית במגעים עם ארה"ב, פרסם ברשת X ציוץ נוקב כלפי טראמפ: "כולם עכשיו יודעים שזה פייק ניוז, טראמפ נסוג". העיתון האיראני כיהאן, הנחשב לדובר בלתי רשמי של משטר האייתוללות, הצטרף לגל הביקורת וכתב: "נשיא ארה"ב נסוג לאחר שבוע של הצהרות מפוברקות". גם סוכנות הידיעות פארס האיראנית לעגה להסבר שמסר טראמפ לביטול המבצע, וכתבה: "הסיפור החוזר של טראמפ: ביטלתי את המתקפה לטובת העולם ולשמירתה של איראן".

יצוין כי הנשיא טראמפ הודיע אמש על ביטול התקיפה המתוכננת. "ארה"ב ערוכה ומוכנה לפעול נגד הרפובליקה האיסלאמית של איראן ברמות של עוצמה צבאית, כוח ויכולת שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה", כתב ברשת החברתית Truth Social.

בהמשך דבריו הסביר טראמפ: "למרות זאת, זה עתה התבקשנו על ידי איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון להימנע מכל תקיפה, לאחר שסוכמו קווי המתאר של עסקה. העסקה תכלול פתיחה מיידית, מלאה ומוחלטת של מצר הורמוז, וכן את סיום האיום הגרעיני מצד איראן".

לדברי הנשיא האמריקני, "בהתבסס על הבקשה הזאת, ולמען טובתו העתידית של העולם - וכן למען הישרדותה של איראן מצליחה ומשגשגת - הסכמתי לבטל את התקיפה, בכפוף לכך שניתן יהיה להגיע במהירות לעסקה. מדינת ישראל מצטרפת אליי למחויבות הזאת. כולם, התחילו לעבוד והשלימו את המשימה".

במקביל, התקשורת הסעודית הרשמית דיווחה על שיחת טלפון שהתקיימה בין יורש העצר מוחמד בן סלמאן לבין הנשיא טראמפ, במהלכה נדונו "ההתפתחויות האזוריות והשלכותיהן הבינלאומיות". על פי הדיווח, יורש העצר הסעודי הדגיש את החשיבות "לתעדף דיאלוג כדי להרגיע את המתיחות, להשיג רגיעה, ולסלול את הדרך לפתרונות דיפלומטיים".