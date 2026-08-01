נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר אתמול (יום ו') בהצהרה מפורשת כי הסנקציות שהטילה ממשלתו על בכירים בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג מכוונות בעיקרן להגן על ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, ולא על אזרחים אמריקניים שעלולים להיות מועמדים לדין.

בשיחה עם אנשי עיתונות בבית הלבן, אמר הנשיא טראמפ: "אין כל מידע שהם רודפים אחריי. זה אולי יכול לקרות בעתיד, אבל הצעדים שנקטנו לא נועדו להגן עליי - הם נועדו להגן על ביבי ועל אנשים נוספים".

חמש מדינות שוקלות פרישה מבית הדין

דבריו של הנשיא טראמפ נאמרו זמן קצר לאחר שמזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הודיע על התפתחות משמעותית: חמש מדינות כבר עדכנו את ארצות הברית על כוונתן לפרוש מבית הדין הפלילי הבינלאומי, בעקבות הצעדים האמריקניים נגד המוסד.

רוביו לא פרסם את שמות המדינות, אך ההודעה מצביעה על השפעה ניכרת של המהלך האמריקני על המערכת המשפטית הבינלאומית.

יצוין כי בחודש נובמבר תשפ"ה הוציא בית הדין הפלילי הבינלאומי צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ונגד שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, בטענות לביצוע פשעי מלחמה במהלך הלחימה ברצועת עזה. בתגובה, הטילה ארצות הברית סנקציות נרחבות על בכירי בית הדין, לרבות הקפאת נכסים ואיסור כניסה לשטחה.