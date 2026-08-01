מאות מפגינים נגד חילול שבת בירושלים

בשעות הצהריים של שבת קודש התפתחו עימותים ברחוב אגריפס בירושלים, כאשר קהל גדול של יהודים שומרי תורה ומצוות הגיע למחות נגד בית הקפה "בסמטה" שפותח את שעריו בשבת. המפגינים, שמספרם הגיע למאות - מספר גבוה בהרבה מהשבועות הקודמים - ביקשו להביע את מחאתם על חילול קדושת השבת בלב העיר הקודש.
בשלב מסוים התפתחו חיכוכים בין המפגינים לבין יושבי בית הקפה, שניסו למנוע מהם להתקרב. כוחות משטרה ומשמר הגבול שהוזעקו למקום פעלו לפיזור המפגינים, תוך שימוש באמצעים פיזיים, במטרה למנוע חדירה לבית העסק.
המחאה על פתיחת בית הקפה בשבת נמשכת מזה מספר שבועות, אך השבת האחרונה התאפיינה בהשתתפות רחבה במיוחד של מפגינים מהציבור החרדי, שהגיעו להביע את התנגדותם לחילול השבת בעיר הבירה.
במהלך ההפגנה הגיע למקום ח"כ אביגדור ליברמן, יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, שהגיע כדי להביע תמיכה בבעלי בית הקפה. המפגינים קיבלו אותו בקריאות מחאה, וצעקו לעברו "ליברמן תחזור לרוסיה הקומוניסטית", כפי שדווח מהשטח.
דובר משטרת ישראל מסר בהודעה רשמית: "שוטרי תחנת לב הבירה, לוחמי יס"מ ומג"ב, פעלו בשעות הצהריים בסמוך לבית עסק ברחוב אגריפס בעקבות מחאה שנערכה במקום נגד פעילות העסק בשבת. בשלב מסוים ניסו חלק מהמוחים להיכנס בכוח לתוך בית העסק. כוחות המשטרה בלמו את ניסיון הכניסה, הרחיקו את המעורבים מהמקום והמשיכו לפעול בזירה כדי למנוע חיכוך לשמור על הסדר הציבורי. הכוחות המשיכו לפעול במקום עד לסיומה המלא של המחאה".
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