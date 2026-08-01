מאות מפגינים נגד חילול שבת בירושלים

הפגנות חרדים. ארכיון ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

בשעות הצהריים של שבת קודש התפתחו עימותים ברחוב אגריפס בירושלים, כאשר קהל גדול של יהודים שומרי תורה ומצוות הגיע למחות נגד בית הקפה "בסמטה" שפותח את שעריו בשבת. המפגינים, שמספרם הגיע למאות - מספר גבוה בהרבה מהשבועות הקודמים - ביקשו להביע את מחאתם על חילול קדושת השבת בלב העיר הקודש.