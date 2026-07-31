חשוד באיומים נגד 'חדשות 12' נעצר

בית המשפט לשלום בתל אביב החליט הבוקר (יום שישי) להאריך את מעצרו של אברהם חדי עד ליום ראשון הקרוב. החשוד, תושב רמת גן כבן ארבעים, נעצר אמש בידי חוקרי היחידה המרכזית במחוז תל אביב של משטרת ישראל, בחשד שביצע עבירות של איום והשחתת רכוש בזדון.

המעצר בוצע לאחר פעילות חקירתית מורכבת שנמשכה מספר ימים, בשיתוף פעולה הדוק בין המשטרה, יחידת ילפ"ן איילון והשב"כ. עם ביצוע המעצר הותר לפרסום קיומה של החקירה ופרטי האירוע, שהיו חסויים עד לשעה זו במסגרת צו איסור פרסום.

רקע האירוע שהוביל למעצר החל ביום כ"ב בתמוז (28 ביולי), כאשר שוטרים שסיירו באזור גילו בשעות הבוקר נזק משמעותי לזגוגית דלת הכניסה של בניין 'חדשות 12' בשדרות ההשכלה בתל אביב. בבדיקה שנערכה במקום התברר כי מלבד הנזק הפיזי לדלת, הושאר בסמוך למקום מכתב המכיל איומים בעלי אופי פוגעני.

לאור חומרת הממצאים והחשש לפגיעה באנשי תקשורת, הועברה החקירה לטיפול היחידה המרכזית של מחוז תל אביב. החוקרים פעלו במשך ימים תחת צו איסור פרסום, תוך ניתוח ממצאים, איסוף ראיות ובחינת תיעוד ממצלמות אבטחה שהותקנו באזור.

יצוין כי זו הפעם השנייה בתוך פחות מחודש שמערכת 'חדשות 12' ספגה תקיפה דומה. לפני כשלושה שבועות אירע מקרה דומה – אדם רעול פנים השליך אבן לעבר דלת הכניסה לאולפנים ונמלט מהמקום. בנוסף לכך, לפני מספר שבועות רוססו על קירות הבניין כתובות גרפיטי שכללו איומים והסתה כלפי עובדי המערכת.

בעקבות האירועים החוזרים ונשנים, שוחח נשיא המדינה יצחק הרצוג עם מפכ"ל משטרת ישראל, רב-ניצב דני לוי, והדגיש את חומרת אירועי האלימות כנגד המערכת. הנשיא הבהיר כי אין להשלים עם מצב שבו אלימות משמשת כלי להפחדה ולהשתקת קולות בחברה הישראלית.