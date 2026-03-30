עיתונות ומדיה

עיתונאי חדשות 12 משה נוסבאום נפצע באורח בינוני לאחר שמעד בכביש ונפגע על פי החשד מרכב חולף במעבר חצייה בהרצליה | נוסבאום פונה לבית החולים בילינסון כשהוא סובל מחבלות בגופו, ובני משפחתו מסרו שמצב רוחו טוב | לפני ארבע שנים אובחן נוסבאום כחולה בניוון שרירים (ALS) (בארץ, עיתונות)
ניצחון סוחף לחופש העיתונות בבית המשפט | השופטת דחתה תביעת לשון הרע של עורך הדין וקבעה: כלי תקשורת המפרסם הודעת דוברות רשמית נהנה מהגנה מלאה, גם אם התוכן פוגעני או שנוי במחלוקת | פסק דין שמשמח עיתונאים ומדאיג תובעים (חוק ומשפט)
העימות בין שני הכתבים הבכירים בחברת החדשות מעולם לא היה גלוי ואישי כזה | היום התנצחו שני הכתבים ברדיו, כאשר פלג אמר על סגל שהוא "שנוא" ו"לא קולגיאלי" | סגל השיב לפלג, כי יש לו "נקודה עיוורת בגודל של אוקיינוס באשר לסימטריה" (עיתונות)
בית המשפט דחה תביעת עיתונאי בכיר נגד ארגון הייטק ופעיל חברתי • נקבע כי איש תקשורת חב ברף ביקורת גבוה, ואין חובה לכלול את הבהרותיו המאוחרות • העיתונאי חויב ב-80,000 שקלים ופתח בגיוס המונים לערעור (חוק ומשפט)
עיתונאי ערוץ 14 ייאלץ לפצות את חברת הכנסת מרב מיכאלי בכסום של 16 אלף שקלים בעקבות ציוץ שפרסם אחרי פיגוע | הוא פרסם התנצלות: "אני מבין ששגיתי בפרסום שנתפס על ידי רבים כדיווח עובדתי אמיתי וגרר תגובות קשות מאוד" (אנשים)
עיתונאי הארץ לשעבר חיים לוינסון שפוטר מהמערכת בעקבות חשיפה מביכה על קשר עסקי שלו לשרוליק איינהורן, חשוד בפרשת קטארגייט, לוינסון התנצל בפוסט ארוך במיוחד שפרסם ברשת X | זה מה שיש לו להגיד על הפרשייה, וגם: למה הוא לא דיבר עד עכשיו? הכל בפוסט - כולל מספר הטלפון האישי (פוליטי)
יועמ"שית הכנסת מאשרת לקדם את רפורמת התקשורת של קרעי, למרות שבהרב מיארה עדיין לא אשרה אותה | במקביל הודיעו בייעוץ המשפטי של המשכן, כי ישנה חובה לקיים את הדיונים בוועדת הכלכלה ולא להקים מסגרת חדשה לדיונים (כנסת)
בעקבות ציוץ שפרסם מיד לאחר מציאתה של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי, שנעדרה במשך שעות, בשמאל קוראים לפתוח בחקירה כנגד איש התקשורת ינון מגל ומקדמים עצומה ציבורית לקידום החקירה | אמש הוגשה תלונה נגד מגל במשטרה (עיתונות)