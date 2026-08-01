אירוע מסוכן אירע בשבת האחרונה בבני ברק, כאשר ילד כבן שנתיים נחנק בעת שאכל פלפל בביתו. צוותי החירום של איחוד הצלה הוזעקו במהירות למקום והצליחו להציל את חייו של הקטן באמצעות פעולות החייאה מיידיות.

על פי הדיווחים, הפלפל חסם את דרכי הנשימה של הפעוט במהלך הסעודה. תורני השבת של איחוד הצלה, החובשים משה מלכה ושמוליק לוסטיג, הגיעו לזירה במהירות רבה ופתחו מיד בפעולות חילוץ מורכבות.

החובשים מסרו כי "ביצענו בו תמרונים וניסיונות בכדי לנסות לחלץ את הפלפל שחסם לו את דרכי הנשימה". בעקבות פעולות ההחייאה שבוצעו במקום, פינו הצוותים את הילד באמבולנס של איחוד הצלה לבית החולים שניידר בפתח תקווה.

הפעוט הגיע לבית החולים כשהוא סובל ממצוקה נשימתית קלה, אולם מצבו הוגדר כיציב. הטיפול המהיר של צוותי החירום מנע סיבוכים חמורים שהיו עלולים להיגרם עקב חסימת דרכי הנשימה.

האירוע מצטרף למספר מקרים דומים שהתרחשו בשבועות האחרונים. לפני ימים ספורים נחנקה ילדה בת שלוש בירושלים מענב ונאלצה לעבור פעולות החייאה ממושכות. במקרה נוסף, תינוקת בת שלושה חודשים מחצור הגלילית נחנקה מחלב שפלטה ופונתה במצב אנוש.

הנחיות חשובות למשפחות

באיחוד הצלה פונים להורים בקריאה דחופה לנקוט בכללי זהירות מחמירים בעת הגשת מזון לילדים קטנים. "יש לחתוך כל מאכל לפיסות קטנות טרם הגשתו לילדים ופעוטות", הדגישו בארגון. "זהירות ונקיטה בכללי הבטיחות ימנעו אסונות מיותרים".

מומחי בטיחות מזהירים כי מזונות עגולים וקשים דוגמת ענבים, עגבניות שרי, פלפלים ונקניקיות מהווים סכנת חנק משמעותית לילדים צעירים. מומלץ לחתוך מזונות אלו לרבעים או לפרוסות דקות, ולהשגיח על הילדים בזמן האכילה.

כמו כן, חשוב שהורים ילמדו את תמרוני ההחייאה הבסיסיים לילדים, לרבות תמרון היימליך המותאם לגילאים שונים. ידע זה עשוי להציל חיים בשעת חירום עד להגעת כוחות החירום.