אחות ישראלית וותיקה בבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים הצילה חיים של נוסע בטיסה מאתיופיה לישראל | לדבריה, הנוסע עבר כנראה חנק חלקי. היא ביקשה שישכיבו אותו ופעלה בתנאי שדה, עד שהנוסע פקח את עיניו (תעופה)
הותר לפרסום כי אירינה רדצ'וק היא העובדת השנייה שנספתה אמש באסון בבית הזיקוק באשדוד | רדצ'וק בת 52, נשואה ואם לבת, עבדה כבוחנת מעבדה בבית הזיקוק החל משנת 2018 | אמש פורסם שמה של העובדת הראשונה שנהרגה - ניצן גוייכמן, מהנדסת כימיה תושבת אשדוד בת 39 ואימא לשלושה ילדים (בארץ)
כתב אישום הוגש נגד תושב בית שאן, בעקבות תקיפת חברו ל'כולל' במהלך תפילה | התקיפה אירעה בעקבות ויכוח שהתפתח ביניהם על עוצמת קולו של המתפלל | על פי כתב האישום, הנאשם חנק את חברו עד שהתמוטט ונחבל (חדשות, חרדים)