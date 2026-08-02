בהודעה דרמטית שפורסמה הבוקר (ראשון), הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי החליט לבטל מתקפה צבאית שתוכננה נגד איראן. לפי דבריו, ההחלטה התקבלה בעקבות בקשה מפורשת מצד הרפובליקה האיסלאמית ומדינות נוספות במזרח התיכון להימנע מפעולה צבאית, לאחר שהושגה הסכמה על עקרונות להסכם חדש.

"ארה"ב חמושה, מוכנה ומזומנה לפעול נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן, ברמות של טרור צבאי, עוצמה וכוח שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה", כתב טראמפ בהודעתו. "למרות זאת, עתה התבקשנו על ידי איראן, ומדינות נוספות במזרח התיכון, לעכב כל מתקפה מאחר שהגבולות והקווים המנחים של עסקה כבר הוסכמו".

על פי ההודעה, העסקה שעקרונותיה הוסכמו כוללת פתיחה מיידית, מלאה ומוחלטת של מצר הורמוז, וכן סיום האיום הגרעיני של איראן. טראמפ הדגיש כי "על בסיס בקשה זו, הסכמתי – למען תועלת העתיד של העולם וכן למען שרידותה של איראן מצליחה ומשגשגת – לבטל את המתקפה, בכפוף ליכולת להגיע במהירות לעסקה".

בהודעתו, הבהיר הנשיא האמריקאי כי מדינת ישראל מצטרפת אליו להתחייבות זו. "גשו לעבודה, כולם, ותביאו להשלמת העניין", קרא טראמפ לצדדים. ההודעה מסתיימת בחתימתו המלאה: "הנשיא דונלד ג'יי טראמפ".

רקע: לילות של תקיפות נרחבות

ההודעה על ביטול המתקפה מגיעה לאחר תקופה סוערת של פעילות צבאית אמריקאית נגד מטרות איראניות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית דיווח בימים האחרונים על השלמת גלי תקיפות רצופים נגד מתקנים צבאיים באיראן, כאשר התקיפות כללו מרכזי מבצעים צבאיים, יכולות ימיות, האנגרים למטוסים, מתקני אחסון לרחפנים ותשתיות לוגיסטיות צבאיות.

המטרה המוצהרת של התקיפות הייתה לפגוע ביכולתה של איראן לאיים על ספנות מסחרית במצרי הורמוז. בצבא ארה"ב הדגישו כי במהלך שלושת החודשים האחרונים, איראן תקפה יותר מ-30 כלי שיט מסחריים שעוברים בנתיב המים הבינלאומי החיוני לסחר אזורי ועולמי.

בנוסף לתקיפות האמריקאיות, דווח כי גם ערב הסעודית פתחה בפעולות צבאיות נגד מיליציות פרו-איראניות בעיראק. גורם אמריקאי מסר ל'ניו יורק טיימס' כי התקיפות שביצעו ארצות הברית וערב הסעודית בעיראק הביאו למותם של כ-20 יועצים איראנים, בהם אנשי משמרות המהפכה האסלאמית לצד יועצים טכניים.