חבילה מ-TEMO ( צילום: Shutterstock )

ישראלים הרגילים להזמין מוצרים מענקיות הסחר האלקטרוני הסיניות – עליאקספרס, שיין וטמו – צפויים לחוות בשנים הקרובות שיפור משמעותי בחוויית הקנייה. רשויות הממשל בסין פרסמו רשמית את תוכנית החומש ה-15 לענף הדואר והאקספרס (2026–2030), שמגדירה יעדים שאפתניים להיקף הפעילות, הרחבת הרשת הבינלאומית ושדרוג איכות השירות.

התוכנית, שאושרה על ידי רשות הדואר הלאומית, הנציבות הלאומית לפיתוח ומערך התחבורה, כוללת השקעות ענק בתשתיות לוגיסטיות, אוטומציה בשיעור של 88% במרכזי המיון המרכזיים, וטיסות ישירות לעשרות מדינות. הצרכן הישראלי צפוי להרגיש את השינוי בזמני ההמתנה, באמינות המשלוחים ובדיוק המעקב. במספרים: יעדים חסרי תקדים עד שנת 2030, השוק הסיני צפוי להגיע להיקף פעילות עצום: 290 מיליון חבילות ודברי דואר בשנה, מתוכם כ-270 מיליון משלוחי אקספרס. ההכנסות הכוללות לענף צפויות להגיע ל-2.4 טריליון יואן – כ-354.6 מיליארד דולר. נהגתם לנשנש פתי בר עם הקפה? בדקו מיד את הארון דוד ישראלי | 05.07.26 החשש בישראל: זה הסיבה שנתניהו יצא למאבק מול ההתעצמות של טורקיה יוסי נכטיגל | 07.07.26 היעד המרכזי: 88% מהמשלוחים באזורי המפתח יסופקו בתוך 72 שעות בלבד. בנוסף, 110 מדינות ואזורים יכוסו ישירות על ידי רשת הבלדרות הבינלאומית של סין, כאשר 88% מהמשלוחים במרכזי המיון המרכזיים יעובדו באוטומציה מלאה. טיסות ישירות: פחות תחנות מעבר, משלוח מהיר יותר אחד מצווארי הבקבוק המרכזיים במשלוחים לישראל, בייחוד בעונות השיא כמו בלאק פריידיי וסייבר מאנדיי, הוא התלות בנמלי מעבר באירופה או במזרח התיכון. במסגרת התוכנית החדשה, סין בונה חמישה "צבירי-על" לוגיסטיים בינלאומיים באזורי שנגחאי, גואנגג'ואו, בייג'ין-טיינג'ין, ווהאן וצ'נגדו. צבירים אלו ישלבו צי מטוסים מורחב ורשת הטסה ישירה ל-110 מדינות. עבור הצרכן הישראלי, המשמעות היא קיצור ימי ההמתנה בשלבי המיון והיציאה מסין, והפחתה דרמטית של עיכובים הנובעים מביטולי טיסות מעבר או עומסים בנמלי טרנזיט.

משרדי עליבאבא שבג'יאנגסו ( צילום: Shutterstock )

מ"מלחמת מחירים" ל"איכות ושירות"

בשנים האחרונות התאפיין שוק הבלדרות בסין בתחרות מחירים אגרסיבית, שהובילה לעומסים כבדים, שחיקה בשירות ולא מעט חבילות שנעלמו בדרך. כעת, הממשל הסיני מדגיש מעבר מ"התרחבות כמותית" ל"קפיצת מדרגה איכותית".

חברות השילוח הגדולות, כמו Cainiao של עליבאבא ו-J&T, מחויבות לשלב מערכות בינה מלאכותית מתקדמות לניהול נתיבים, ניטור בזמן אמת וצפי עיכובים. התוכנית מעודדת גם פריסה מבוקרת של כלי רכב אוטונומיים ורובוטים לשינוע פנימי במרכזי הבלדרות.

מה זה אומר על ההזמנה שלכם? רמת הדיוק של מספרי המעקב תשתפר משמעותית. הדיווחים יהיו בזמן אמת, והסיכוי לחבילה ש"נתקעת" ללא עדכון במשך שבועות – ירד באופן ניכר. המהלכים הרגולטוריים של טראמפ כבר הובילו לשינויים בשוק האמריקאי, אך התוכנית הסינית מכוונת לשפר את השירות גם מחוץ לארה"ב.

מהפכה ירוקה: 80% אריזות סביבתיות

שינוי בולט נוסף שירגישו הצרכנים בבית נוגע לחומרי האריזה. התוכנית קובעת יעד מחייב: 80% מכלל משלוחי האקספרס ישתמשו באריזות ירוקות וידידותיות לסביבה עד 2030. בשנים הקרובות נראה מעבר מואץ משקיות פלסטיק נמתחות ומזהמות לחומרים מתכלים, נייר ממוחזר וקרטונים קלים בעלי טביעת רגל פחמנית נמוכה.

שקיות אריזה של שיין ( צילום: Shutterstock )

השורה התחתונה: האם המחירים יעלו?

עליית הסטנדרטים, השקעת הענק בתשתיות והדרישות הסביבתיות מייצרות עלויות תפעול גבוהות יותר לחברות השילוח בסין. עם זאת, האוטומציה הנרחבת והתייעלות נתיבי ההטסה הישירים צפויות לקזז עליות אלו.

בצירוף התחרות העזה בין הפלטפורמות – עליאקספרס, טמו ושיין – העלויות לצרכן הישראלי לא צפויות לרדת או לעלות בצורה דרמטית. אך תמורה גבוהה בהרבה בעד הכסף, בזמני המסירה ובאמינות הכללית, תהיה הסטנדרט החדש. חברות כמו טמו כבר חוות שינויים משמעותיים בעקבות לחצים רגולטוריים, והתוכנית הסינית עשויה לסייע להן להתאושש.

יצוין כי ענקיות הטכנולוגיה הסיניות משקיעות סכומי עתק בתחום הבינה המלאכותית והלוגיסטיקה. עליבאבא, למשל, הודיעה על השקעה של לפחות 52.44 מיליארד דולר בתשתיות מחשוב ענן ובינה מלאכותית במהלך שלוש השנים הקרובות – סכום העולה על כל הוצאותיה בתחום במהלך העשור האחרון.