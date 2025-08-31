קמתם בבוקר, נכנסתם ל־AliExpress לחפש שמלה ב־30 שקל או גאדג’ט בחמישה דולר וגיליתם שהמשחק השתנה? הפטור ממכס שכולנו סמכנו עליו נחתך ביום אחד בצעד דרמטי של טראמפ, והעולם נכנס לסחרור: המחירים עולים, מוכרים קורסים, אפילו מותגים ענקיים מדווחים על הפסדים. האם עידן הקניות הזולות ברשת באמת נגמר? ומי ירוויח ומי יפסיד מהמהפכה הזו? (צרכנות)
המהפכה שהובילה טמו בעולם הקניות המקוונות נעצרה בחריקת בלמים: צעדי ענישה כלכליים מצד ארה"ב הביאו לצניחה דרמטית במספר המשתמשים ובפדיון של פלטפורמת ההנחות הסינית. האם עידן הקניות הזולות מסין הגיע לסיומו, ומה המשמעות עבור הצרכנים והסוחרים? (בעולם)