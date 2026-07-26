( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

בצעד דיפלומטי יוצא דופן שלא נראה כבר שנים, יזם מלך בחריין חמד בן עיסא אאל חליפה אחר הצהריים (שלישי) שיחה טלפונית עם נשיא המדינה יצחק הרצוג – והפעם ביקש במפורש לפרסם את דבר המפגש בפומבי. השיחה, שהיא כבר השנייה בין השניים בתוך שבוע, מעבירה מסר ברור למשטר בטהרן: בחריין מהדקת את הקשרים עם ירושלים וושינגטון, ואינה מתכוונת לסגת מהברית האסטרטגית.

על פי הדיווחים הרשמיים ממנאמה, השניים דנו במצב הביטחוני והמדיני במפרץ הפרסי, לצד בחינת דרכים להידוק הקשרים הבילטרליים שנוסדו במסגרת הסכמי אברהם. במערכת המדינית בירושלים מעריכים כי ההחלטה הדרמטית של המלך להוציא את השיחה לאור דווקא בעת הזו אינה מקרית – מדובר באיתות ישיר המכוון לטהרן. "בחריין מהווה גורם מפתח בעתיד המזרח התיכון" "בחריין מהווה גורם מפתח בעתיד המזרח התיכון", ציין הנשיא הרצוג בעקבות השיחה. הוא הוסיף כי השניים שמו דגש על חיזוק היציבות האזורית בתמיכת הממשל האמריקאי, ושיבח את מנהיגותו של המלך: "בירכתי אותו על החזון והאומץ, והבעתי הערכה רבה על תרומתו לחיזוק השלום ושיתוף הפעולה". "הצבעתי לליכוד": איזנקוט תוקף את דרעי וחושף את העבר הפוליטי שלו דוד קליין | 20.07.26 לאחר תגובתו לדברי הגר"ד לנדו - זו התוכנית של נתניהו לבחירות הקרובות דוד קליין | 20.07.26 היחסים האישיים והדיפלומטיים בין הרצוג למלך בחריין נמשכים כבר תקופה ארוכה, אך נשמרו ברובם מתחת לרדאר. כידוע, בחריין נמצאת במרכז המתיחות האזורית – רק לפני ימים ספורים גינתה קטאר בחריפות את התקיפות האיראניות החוזרות על שטחי כווית ובחריין, כאשר משרד החוץ הקטארי הדגיש כי "המשך ההתקפות הללו מהווה הסלמה מסוכנת".

טיל מתפזר בשמי בחריין

מאחורי הקלעים: אינטרסים ביטחוניים

מעבר להפגנת התמיכה המדינית הפומבית, מאחורי הקלעים עומדים גם אינטרסים ביטחוניים מובהקים. אף שהנושא לא נדון באופן ישיר במהלך השיחה, הערכות במערכת הביטחון מצביעות על כך שבחריין מעוניינת לרכוש מישראל מערכות הגנה אווירית ומיירטים מתקדמים, כדי להתמודד עם האיומים האזוריים.

הרקע לכך ברור: בשבועות האחרונים, איראן שיגרה עשרות טילים וכטב"מים לעבר מדינות המפרץ השכנות, כאשר רשת האנרגיה של כווית ספגה מכות קשות עד כדי כך שהמדינה נאלצה להתחיל בפריסת גנרטורים ניידים. מתקפה איראנית פגעה בתחנת כוח ובמתקן להתפלת מים, מה שהוביל להשבתה של מספר יחידות לייצור חשמל.

במערכת הביטחונית מעריכים כי בחריין מבקשת להבהיר לאיראנים: הברית שלה עם ישראל וארה"ב איתנה ויציבה, והיא אינה נרתעת מהאיומים. הפרסום הפומבי של השיחה עם הנשיא הרצוג – לראשונה זה שנים – מהווה חלק ממסר זה, ומעיד על הביטחון העצמי הגובר של ממלכת בחריין בזירה האזורית.