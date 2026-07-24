מפלגת 'ישר!' בראשות הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט הודיעה אתמול (חמישי) על צירופו של אלוף במיל' כמיל אבו רוקן, מתאם פעולות הממשלה בשטחים לשעבר, לשורות המפלגה. המהלך נתפס כצעד משמעותי בחיזוק הברית בין החברה הדרוזית למדינת ישראל, בעיתוי שבו מפלגת 'ישר!' ממשיכה להתחזק בסקרים ולהתבסס כאלטרנטיבה המרכזית בשמאל-מרכז.

אבו רוקן, תושב עוספיה, צבר במהלך ארבעה עשורים של שירות מסלול עשיר ומרשים במערכת הביטחון. הוא שימש במגוון תפקידים מרכזיים, כולל סגן מתאם פעולות הממשלה בשטחים בתקופת האינתיפאדה השנייה, ראש המנהל האזרחי, וראש רשות המעברים היבשתיים. ב-2018 חזר לשירות הצבאי, הועלה לדרגת אלוף ומונה לתפקיד מתאם פעילות הממשלה בשטחים.

"ישראל במיטבה - איש ביטחון מנוסה"

איזנקוט מסר בהודעה: "כמיל הוא ישראל במיטבה - איש ביטחון מנוסה, עם עמוד שדרה ערכי מברזל. נפגשנו כששירתי כמפקד חטיבה ביהודה ושומרון והוא כמושל טולכרם. פגשתי אדם חריף ואמיץ, שמכיר באופן עמוק את המזרח התיכון ואת האתגרים הביטחוניים".

הרמטכ"ל לשעבר הוסיף והדגיש: "אבו רוקן הוא דוגמה ומופת לשותפות הגורל, לברית הישראלית-ציונית והמשרתת, למחויבות המשותפת לקיומה של מדינה יהודית ודמוקרטית, בטוחה ומשגשגת בישראל. כמיל היה נכס בכל תפקיד ביטחוני בו שירת, ואני שמח שהוא מצטרף למסע לחיזוק ישראל וביצור ביטחונה".

הצירוף מגיע בתקופה שבה מפלגת 'ישר!' רושמת עלייה מתמדת בסקרים. על פי סקר שפורסם לאחרונה, המפלגה מתחזקת ל-22 מנדטים, כאשר איזנקוט עוקף את נתניהו בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה עם 47% תמיכה לעומת 44%.

מסלול שירות מרשים במערכת הביטחון

אבו רוקן התגייס לצה"ל ושירת במשך שלושה עשורים בשורת תפקידים מרכזיים. לאחר שחרורו מצה"ל, המשיך בשירות במשרד החוץ, במשרד הביטחון ובמשרד ראש הממשלה, במסגרתם קידם והוביל פרויקטים ביטחוניים לאומיים.

ב-2021 סיים שירות בן ארבעה עשורים בליבת העשייה הביטחונית בישראל, במהלכם הוביל תהליכים משותפים לדרג המדיני, צה"ל ושב"כ, והיה שותף מרכזי במאבק בטרור הפלסטיני. בהמשך שימש כיו"ר מרכז המורשת הדרוזית בישראל. אבו רוקן בעל תואר ראשון במדעי המדינה והיסטוריית המזרח התיכון ותואר שני ביחסים בינלאומיים.

"אני מאמין ביכולתו של איזנקוט להחזיר אחדות"

אבו רוקן הסביר את החלטתו להצטרף למפלגה: "אני מצטרף לישר! ולנבחרת המצוינת שלה מתוך אמון עמוק ביכולתו של גדי איזנקוט להחזיר את הסולידריות והאחדות למדינת ישראל. גדי הוא האיש הנכון ביותר בעת הזו לאחד את כל חלקי העם ולהתמודד עם אתגרי הביטחון שעל הפרק".

האלוף במיל' הוסיף: "אני מאמין ומחוייב לכך שיחד עם גדי, נטפל באתגרים והקשיים איתם החברה הדרוזית מתמודדת במשך עשרות שנים, ניתן תקווה ונבטיח עתיד טוב יותר לדור הצעיר תוך חיזוק הברית ההיסטורית בין החברה הדרוזית למדינת ישראל".

המהלך מצטרף לשורת צירופים משמעותיים שביצעה מפלגת 'ישר!' בתקופה האחרונה, במטרה להרחיב את בסיס התמיכה ולהציג אלטרנטיבה רחבה ומגוונת.