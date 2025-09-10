לאחר בחינת מספר מועמדים לתפקיד, החליטו שר הביטחון כ"ץ והרמטכ"ל למנות את ניצב בדימוס יורם הלוי לתפקיד מתאם פעולות הממשלה בשטחים | השר כ"ץ: "הוא מכיר היטב את ההתיישבות היהודית ביו"ש ואת הנושא הפלסטיני" (חדשות)
מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, פרסם עדות של מנהל בית ספר לשעבר בעזה, שסיפר כי בנו נרצח בידי חמאס. בסרטון נשמע האב מותח ביקורת חריפה על הנהגת הארגון: "חמאס גנב את כספנו, הפקיר את ילדינו ורמס את כבודנו" (ביטחון)
דוח IPC טוען לרעב חמור בעזה ולתחזית החמרה עד ספטמבר, אך בישראל דוחים את הממצאים ומגדירים אותם "מפוברקים ומבוססי תעמולה של חמאס" | מתאם פעולות הממשלה בשטחים פרסם תיעוד של סרטונים שהעלו תושבי רצועת עזה, המראים את השפע הגדול של המזון בכל חלקי האזור, בניגוד לטענות האו"ם (חדשות)
האלוף במילואים, שכיהן בעבר כמתאם פעולות הממשלה בשטחים, יואב פולי מרדכי נחקר במשטרה במסגרת הפרשה הידועה העוסקת בטובות הנאה, מגע עם סוכן זר והפרת אמונים בלשכת ראש הממשלה | החשד המרכזי שחברה בבעלותו העבירה ביוזמתו כספים ליועצי ראש הממשלה עבור קמפיין שיועיל לקטאר (חדשות פוליטי מדיני)
בזמן שאין יחידה בצה״ל שלא תוחקרה על תפקודה סביב השבעה באוקטובר, מאגף הלוגיסטיקה שתחקר את אספקת הציוד ללוחמים, ועד הרבנות הצבאית - שתחקרה את זיהוי גופות החללים, - יש יחידה בצה״ל שלא ביצעה תחקיר סביב חלקה במחדל ובקונספציה ואף לא מוזכרת בתחקירי צה"ל, והיא יחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים (צבא)