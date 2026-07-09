במערכת הביטחון מזהים בשבועות האחרונים מאמץ מרוכז מצד ארגון הטרור חמאס להאשים את ישראל בהפרת הסכם הפסקת האש, תוך התמקדות בסעיף ההומניטרי. מטרת הארגון, כך על פי גורמי ביטחון בכירים, היא לעכב ולהכשיל את התקדמות המשא ומתן לקראת שלב ב' של המתווה – שלב הכולל את פירוק ארגון הטרור מנשקו.

כדי להדוף את ההאשמות הללו ולהציג תמונת מציאות מבוססת עובדות, גובש דוח מיוחד בהובלת מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש), ובשיתוף המועצה לביטחון לאומי (מל"ל), משרד החוץ וצה"ל. הדוח מספק סקירה מקיפה ומעמיקה של המצב ההומניטרי ברצועת עזה לאורך תקופת הפסקת האש, במיוחד על רקע החשש כי גורמים בקהילה הבינלאומית, בהם ארגוני זכויות אדם וסיוע, מהדהדים את השקרים של חמאס וצפויים לפרסם בקרוב דוחות מסולפים ומגמתיים. כמויות מזון עצומות: פי 3 מהדרישה של האו"ם הנתונים שנחשפים בדוח מציגים מציאות הפוכה לחלוטין מטענות חמאס. מאז כניסת הפסקת האש לתוקפה ב-10 באוקטובר אשתקד ועד ל-7 ביוני השנה, הוכנסו לרצועת עזה כ-1.78 מיליון טונות של מזון – כמות הגדולה פי שלושה מהרף שהגדירה תוכנית המזון העולמית (WFP) של האו"ם. גם כאשר מבודדים את הסיוע ההומניטרי בלבד ומחסירים את הסחורות שהוכנסו עבור השוק הפרטי, היקפי המזון שנכנסו לעזה עדיין גבוהים בצורה משמעותית מרף הצרכים הבסיסי. יצוין כי עד לפרסום הדוח, נכנסו לרצועה מדי יום כ-600 משאיות סיוע, כפי שדווח בעבר בבבלי. טראמפ ניסה להביך את זלנסקי מול המצלמות - התגובה שלו פשוט קורעת ישראל גראדווהל | 08.07.26 דיווח: זה הכוכב העולה בימין שקיבל הצעה מנתניהו להצטרף לליכוד יוני גבאי | 08.07.26 קריסה דרמטית במחירי מוצרי היסוד עבור מי שמחפש הוכחה חותכת לזמינות המזון הגבוהה, נתוני השוק המקומי ברצועה מציגים צניחה דרסטית בעלויות. ממוצע ירידת המחירים הכללי של מוצרי היסוד עומד על 64.7% – נתון שמעיד על שפע ניכר של מוצרים בשוק. השוואת מחירים מדוקדקת שנערכה בין ספטמבר 2025 למאי 2026 חושפת את היקף הקריסה במחירי המזון: מחירה של תבנית ביצים (2 ק"ג) צנח ב-86.7%, מ-450 שקלים ל-60 שקלים בלבד. מחיר קילוגרם בצל יבש קרס ב-85.6% (מ-55.6 ש"ח ל-8 ש"ח), ומחיר קילוגרם עגבניות ירד ב-81.1%, מ-64.4 ש"ח ל-12.2 ש"ח בלבד.

חלוקת הסיוע בעזה ( צילום: דובר צה"ל )

גם מוצרי היסוד היבשים והפחמימות רשמו ירידות דרמטיות של למעלה מ-60%. מחיר קילוגרם אורז מצרי צנח ב-72.4% (מ-9.8 ש"ח ל-2.7 ש"ח), ומחיר קילוגרם עדשים אדומות ירד ב-71.4% (מ-7 ש"ח ל-2 ש"ח). תפוחי אדמה רשמו ירידה של 70% בדיוק ומחירם לקילוגרם ירד מ-26.1 ש"ח ל-7.8 ש"ח.

כמו כן, מחיר קילוגרם סוכר ירד ב-66% (מ-14.7 ש"ח ל-5 ש"ח), ומחירו של שק קמח במשקל 25 ק"ג צנח ב-61.4%, מ-156.1 ש"ח ל-60.3 ש"ח בלבד. מוצרים חיוניים נוספים רשמו אף הם מגמה דומה: שמן חמניות (3 ליטר) הוזל ב-54% ומחירו ירד מ-65.2 ש"ח ל-30 ש"ח.

לפי מחברי הדוח, מגמת ירידת המחירים המתמשכת היא תוצאה ישירה של כמויות המזון האדירות שזרמו לרצועה. יחד עם זאת, מצוין כי רמות המחירים כיום מושפעות בעיקר מגורמי שוק פנימיים בעזה, ובראשם המיסים הכבדים שחמאס ממשיך לגבות מהתושבים לצד השתלטותו על מנגנוני המסחר וההפצה.

מים, בריאות ורפואה: שיפור ניכר

הדוח מציג נתונים מבוססים גם בתחומים חיוניים נוספים. בתחום המים והסניטציה, כמות המים הזמינה כיום לתושבי עזה עולה על הדרישות ההומניטריות הבינלאומיות. מדי יום מוזרמים לרצועה למעלה מ-70 אלף קוב מים דרך קווי מים ישירים, מתקני התפלה ותשתיות מגוונות.

במקביל, ישראל מקדמת פתרונות בשטח בשיתוף ארגונים בינלאומיים, כולל הכנסת ציוד ייעודי, הרחבת הנגישות למים ושיפור מערכות הביוב והתברואה. המערכת הרפואית בעזה מתפקדת ומציגה שיפור ניכר ביכולותיה – מאז תחילת הפסקת האש הוכנסו לרצועה יותר מ-18 אלף טונות של תרופות וציוד רפואי, ומספר מיטות האשפוז הזמינות זינק ביותר מ-55%.

בדוח מודגש כי ישראל אינה מטילה כל מגבלה כמותית על הכנסת תרופות, ופועלת להכנסת ציוד רפואי מתקדם תוך קיום בדיקות ביטחוניות קפדניות במקרים של ציוד דו-שימושי. יצוין כי לאורך כל התקופה האחרונה נחשפו מספר מקרים של ניסיונות הברחה, כפי שדווח בבבלי על ניסיון הברחת סיגריות בתוך אננסים.

"על רקע הניסיונות של חמאס ושל גורמים נוספים לעוות את המציאות ההומניטרית ברצועת עזה, מצאנו לנכון לפרסם את הדוח הרשמי הזה ולהציג לקהילה הבינלאומית את העובדות כפי שהן. המספרים מדברים בעד עצמם ואינם ניתנים לפרשנות: לאורך כל חודשי הפסקת האש נשמרה יציבות הומניטרית מלאה ברצועה, וכמויות הסיוע שנכנסו עלו בפער ניכר על הצרכים הממשיים בשטח"

כך מסר מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, עם פרסום הנתונים. "מי שבוחר להתעלם מהנתונים האלה פשוט משמש שופר לתעמולה של חמאס – ארגון שממשיך לנצל בציניות את המרחב ההומניטרי לצרכיו הצבאיים והשלטוניים", הוסיף.

הלוי הבהיר כי מתפ"ש ימשיך לפעול יחד עם שותפיו בקהילה הבינלאומית, תוך שמירה מוחלטת על האינטרסים הביטחוניים של ישראל, כדי להבטיח את המשך המענה לאוכלוסייה ומניעת זליגתו לידי ארגון הטרור. כזכור, חמאס הציג לאחרונה דרישות מרחיקות לכת לשלב השני של ההסכם, כולל דרישה שסוגיית הנשק לא תקושר כלל לסוגיית שיקום הרצועה.