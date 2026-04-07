המשטרה והשב"כ עצרו מספר אזרחים ישראלים ותושבי רצועת עזה בחשד שהבריחו סחורות האסורות בהכנסה לרצועה, תוך ניצול הפסקת האש והכנסת הסיוע ההומניטרי | פרקליטות המדינה הגישה היום נגד 12 מהמעורבים וחברה שבבעלות חלקם כתבי אישום | השב"כ: "ההברחות מהוות איום משמעותי לביטחון מדינת ישראל, בכך שמסייעות לשרידות ומשילות חמאס" (חדשות)
הפרקליטות הגישה היום לבית המשפט הצהרת תובע בפרשייה הביטחונית שהותרה רק חלקית לפרסום | המשמעות: כתב אישום יוגש כבר בימים הקרובים נגד 11 חשודים, כאשר שם משפחתו של אחד האנשים ששמם נקשר בפרשה מוכר לציבור - המשטרה עדיין לא קיבלה החלטה אם להגיש נגדו כתב אישום | בשלב זה עדיין קיים צו איסור פרסום גורף על פרטי הפרשייה ועל זהות המעורבים (חדשות, צבא)
בצל חרושת השמועות על "הפרשה הביטחונית החדשה" שצפויה לטלטל את מערכת הביטחון, הבוקר בית המשפט מתיר לפרסם פראפרזה על הפרשה - בצל צו איסור הפרסום הגורף | הפרשה נמצאת בחקירה משותפת של ימ"ר דרום והשב"כ (חדשות)
כשלושה חודשים לאחר הסכם הפסקת האש בעזה, ולקראת מעבר אפשרי לשלב ב׳ בעזה בקרוב, תמונת מצב מעבר לקו הצהוב בעזה מעלה תמונה ברורה: חמאס ממשיך להשתקם צבאית, להתעצם ולנסות להתחמש מחדש | אלו דרכים דרכם פועל חמאס להתעצמות ושיקום כוחו הצבאי (חדשות)
לאחר חמישה חודשי פעילות, קרן הסיוע האמריקנית לעזה (GHF) הודיעה כי תפסיק את פעילותה | למעשה, כבר לפני עשרה ימים הסתיים החוזה של החברה עם ישראל - והיא החלה בפירוק התשתיות שהקימו במרכזי החלוקה | בישראל מאשרים כי החוזה עם הקרן לא יוארך (מדיני)
בזמן
הפסקת האש בין ישראל לחמאס,
נפתח נתיב סיוע הומניטרי
רחב לעזה ובראשו עומדת טורקיה.
12 ארגוני סיוע טורקיים
מפעילים ספינות,
משאיות ומטוסים שמעבירים
לרצועה מזון,
מים וציוד רפואי בהיקף
עצום (העולם
הערבי)
דובר צה"ל תא"ל אפי דפרין מסר הערב הצהרה לתקשורת הזרה בה התייחס למצב בעזה ולפעולות הישראליות האחרונות לכיבוש העיר | דפרין התייחס גם למצב ההומניטרי ולסיוע הישראלי, וחשף את הצביעות של חמאס שמונע אוכל מאנשי עזה (צבא)
מתאם פעולות הממשלה בשטחים האלוף רסאן עליאן, חשף כי מחבלי חמאס ירו על צוות של האו"ם שפעל לפתוח ציר הומניטרי חדש בדרום הרצועה, וזאת כדי למנוע העברת סיוע הומניטרי. התקיפה שכללה גם השתלטות על רכבי האו"ם, מהווה חלק ממגמה נרחבת של חבלה של חמאס במאמצי הסיוע. זאת במטרה לייצר משבר הומניטרי מלאכותי שיפעיל לחץ בינלאומי על ישראל (צבא)
האפגנים מלקקים את פצעיהם לאחר רעידת האדמה ביום ראשון שגבתה לפי הערכות מערביות את חייהם של כ-800 בני אדם | עדויות שפורסמו הבוקר ב'רויטרס' תיארו את המצב הקשה במדינה הנשלטת בידי ארגון הטרור טליבאן, לאחר הרעידה העוצמתית | בריטניה ומדינות נוספות כבר שולחות סיוע לארגון הטרור (בעולם)
בחשיפה
נדירה מתוך הרצועה, נהגי המשאיות הפלסטינים מספרים על האלימות, השוד והכאוס
שמלווים את העברת הסיוע ההומניטרי, "אנחנו מסכנים את חיינו בכל נסיעה" | על העבודה לפני המלחמה בישראל: "הם, כאנשים, מתייחסים אלינו יפה" (העולם הערבי)