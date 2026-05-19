מועצת השלום: הסיוע לעזה גדל ב-70% מאז הפסקת האש

מועצת השלום של עזה, הגוף הבינלאומי שהוקם ביזמת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, פרסמה הבוקר (רביעי) הודעה רשמית ובה פירטה את מצב הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה ואת היקף ההרס שנגרם במהלך המלחמה.

על פי הנתונים שפורסמו, הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה גדל ביותר משבעים אחוזים מאז כניסת הסכם הפסקת האש לתוקף. כשלוש מאות אלף טון סיוע נכנסו לרצועה מאז תחילת ההפוגה, זאת לעומת כמויות מצומצמות יותר שהועברו בתקופת הלחימה האינטנסיבית.

85% מהמבנים נהרסו או ניזוקו

ההודעה חשפה את היקף ההרס העצום ברצועה: כשמונים וחמישה אחוזים מהמבנים והתשתיות של עזה נהרסו או ניזוקו במהלך המלחמה. נתון זה משקף את עוצמת הלחימה שהתנהלה ברצועה במהלך החודשים האחרונים, כאשר צה"ל פעל להשמדת תשתיות הטרור של ארגון חמאס.

כפי שדיווחנו בבבלי, כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית להשמדת תשתיות טרור ברצועה, כאשר רק לאחרונה הושמדו כשני קילומטרים של מנהרות טרור מזרחית לקו הצהוב.