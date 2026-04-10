פרשה ביטחונית חמורה נחשפת היום (שישי) עם הגשת כתב אישום לבית המשפט המחוזי בבאר שבע נגד נאסר מוסטפא, תושב רהט בן 34. מוסטפא מואשם כי ניהל רשת להברחת סחורות אל תוך רצועת עזה, וזאת בעיצומה של המלחמה, בעוד כוחות צה"ל נלחמים בשטח ובעוד חטופים ישראלים מוחזקים בידי ארגון הטרור חמאס.

במקביל להליך האזרחי, מתנהל בבית דין צבאי הליך משפטי נגד שני קציני צה"ל – סגן-אלוף בשירות קבע ורב-סרן במילואים – שלפי החשד סייעו למוסטפא והיו שותפים מרכזיים ברשת ההברחות. שמותיהם ותפקידיהם של הקצינים אסורים כעת בפרסום.

מכתב האישום, שהוגש על ידי עורכות הדין הילה דרימר-יאיר ואליה פוקס מפרקליטות מחוז דרום, עולה תמונה מדאיגה של ניצול ציני של המערכת הצבאית וההומניטרית. בין החודשים אפריל ליוני 2025, נוצר קשר חברי בין מוסטפא לקצין המילואים, שבהמשך צירף גם את קצין הקבע לפעילות.

השלושה גיבשו שיטה מתוחכמת להחדרת הסחורות: הקצינים איתרו משאיות סיוע הומניטרי שנתקעו בצירים ברצועה, כדוגמת "ציר בורמה". מוסטפא הגיע למקום באמתלה של מכונאי שבא לתקן את המשאיות, ובזמן זה הסליק בתוכן את הסחורה האסורה.

המשאיות המשיכו בדרכן וחצו את מעברי הגבול אל תוך עזה, שם המתינו גורמים מקומיים שאספו את הסחורות בתיאום מראש.

ההברחות כללו בעיקר קרטוני סיגריות ומכשירי סלולר, והניבו לחבורה סכומי כסף גבוהים. על פי "טבלת ההברחות" שצורפה לכתב האישום, באחד הסבבים, שהתקיים בין יולי לאוגוסט בשנה שעברה, הוברחו כשמונה קרטוני סיגריות שהכניסו לשלושה כ-550 אלף שקלים, אותם חילקו ביניהם. בסבב אחר, הברחה של שלושה קרטוני סיגריות וארבעה מכשירי אייפון הניבה רווח של 280 אלף שקלים.

בפרקליטות הדגישו את החומרה הביטחונית שבמעשים. במציאות הנוכחית ברצועה, שליטה על סחורות היא צינור חמצן כלכלי עבור חמאס. הארגון נוהג להחרים סחורות המוכנסות לרצועה ולהטיל עליהן "מיסוי" כבד. פעולות אלו מסייעות לחמאס לשמר את כוחו, לשקם את שלטונו ולממן את פעילות הטרור נגד מדינת ישראל.

על פי כתב האישום, מוסטפא פעל מתוך מודעות מלאה לכך שהסחורות עשויות להגיע לידי חמאס או לחזק אותו כלכלית, ובכך פגע בביטחון המדינה ביודעין.

כתב האישום מייחס למוסטפא שורת עבירות חמורות, בהן סיוע לאויב בזמן מלחמה, פעולה ברכוש למטרות טרור, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ומתן שוחד לקצינים.

בפרקליטות טוענים כי הנאשם פעל תוך הצגת מצגי שווא והטעיית גורמי הביטחון במעברים, ובכך הצליח לעקוף את מנגנוני הפיקוח הקפדניים.

חשיפת הרשת התאפשרה הודות לפעילות חקירה משותפת וסמויה של היחידה המרכזית (ימ"ר) במחוז צפון של משטרת ישראל, שירות הביטחון הכללי (שב"כ) והמשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח), שהובילה למעצרם של המעורבים ולגיבוש התשתית הראייתית נגדם.