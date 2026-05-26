לאחר השמועות: רשת רמי לוי מכחישה שסיפקה סיוע לעזה

רשת המזון "רמי לוי שיווק השקמה" נבחרה כאחת מתוך 11 חברות ישראליות שזכו במכרז רשמי של המדינה לאספקת סחורות ומוצרים לרצועת עזה. המכרז הוא חלק ממהלך רחב יותר להפרטת מנגנון העברת הסיוע, במסגרתו נכנסות מדי יום מאות משאיות עם מזון וציוד לרצועה.

החשיפה עוררה עניין רב בקרב משקיעים וצרכנים, בעיקר סביב השאלה מדוע רוב החברות הציבוריות שזכו במכרז בחרו לשמור על פרופיל נמוך ולא לדווח על כך באופן שוטף לציבור או לבורסה לניירות ערך. גורמים בשוק ההון הסבירו כי הסיבה המרכזית לכך היא רגישות ציבורית גבוהה במיוחד בתקופה זו.

דיווחים שונים מהחברות שזכו

החברות שזכו במכרז נהגו באופנים שונים בכל הנוגע לדיווח על הפעילות. חברת מהדרין הייתה היחידה ששיקפה את הפעילות במלואה בדיווחיה, וחשפה כי מכרה סחורה לעזה בהיקף נרחב של למעלה מ-70 מיליון שקלים.

רשת ויקטורי הוציאה דיווח כללי בלבד על עצם הזכייה במכרז ללא פירוט סכומים. מהחברה נמסר בהמשך כי המכירות בפועל נמשכו שבועות ספורים בלבד, ולכן לא הוגדרו כפעילות מהותית המחייבת פירוט נוסף.

רשת רמי לוי וחברת שניב, שתי החברות הציבוריות הללו, בחרו שלא להוציא דיווח לבורסה בנושא. קרפור וקבוצת נוימן זכו אף הן במכרז, אך היות והן חברות פרטיות, הן אינן כפופות לחובת דיווח לציבור.