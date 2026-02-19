משרד הבריאות הוציא היום צו מנהלי לסגירת סניף של רמי לוי בחיפה, לאחר שבביקורת נמצאו "ליקויים תברואיים חמורים שמהווים סכנה לבריאות הציבור" | בביקורת נמצאו בין היתר עקבות חולדה בחדר הקירור, מקקים באזור מכירת הירקות והצטברות עובש במקרר גיבוי החלב (חדשות)
האו"ם פרסם עדכון לרשימת העסקים הפועלים בגדה המערבית, המכונה "הרשימה השחורה", אליה נוספו 68 חברות חדשות, והיא כוללת כעת 158 חברות מ-11 מדינות, בהן ענקיות ישראליות ובינלאומיות. ישראל גינתה את המהלך כ"ניסיון מכוער להחרים", והאו"ם הציג את הרשימה כי להפעיל לחץ ציבורי על חברות (מדיני)
רשת "רמי לוי בשכונה", שבבעלות איש העסקים רמי לוי, מתכננת להשיק כבר בשבוע הבא אתר משלוחים מהירים עצמאי, שיפעל במקביל לאתר הרגיל של הרשת | בשלב ראשון יופעל פיילוט בתל אביב, ובהמשך יורחב השירות לשאר הסניפים בארץ (צרכנות)