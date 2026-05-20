צה"ל מבהיר: המעבר לעזה סגור בחג השבועות

גורמים בכירים במערכת הביטחון הבהירו היום (רביעי) כי מעבר כרם שלום לא יפעל בחג השבועות, וכי הודעת הבהרה תועבר ללוחמים בשטח. ההבהרה מגיעה בעקבות דיווחים שהתפרסמו על כך שחיילי צה"ל ייאלצו לחלל את החג כדי להכניס לרצועת עזה כשש מאות משאיות סיוע הומניטרי.

על פי הדיווחים שהגיעו מהשטח, חיילים במעבר כרם שלום נדרשו להיערך להפעלת המחסום גם במהלך חג השבועות, זאת למרות שבימי שישי ושבת המעבר נסגר באופן קבוע. החיילים הביעו תסכול מהעובדה שבעוד לפני שבועיים, כאשר חל חג מוסלמי, המחסום נסגר - הפעם נדרש מהם לחלל את החג היהודי.

פנייה דחופה לשר הביטחון

ח"כ עמית הלוי פנה היום בדחיפות לשר הביטחון ישראל כץ, בדרישה שינחה את צה"ל לאלתר כי המחסום יהיה סגור בחג השבועות והחיילים ישוחררו לחג. בפנייתו הדגיש הלוי כי אין כל הצדקה לחייב את החיילים לחלל את החג למען הכנסת סיוע לרצועה.

יצוין כי על פי נתוני מועצת השלום של עזה, הסיוע ההומניטרי לרצועה גדל ביותר משבעים אחוז מאז כניסת הסכם הפסקת האש לתוקף. כשלוש מאות אלף טון סיוע נכנסו לרצועה מאז תחילת ההפוגה, כאשר המועצה העריכה כי שיקום הרצועה דורש יותר משלושים מיליארד דולר.