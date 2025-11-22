מרכז התיאום, שבו מיוצגות 20 מדינות, כולל מצרים ואיחוד האמירויות, יוכפף למועצת השלום שתחת הנשיא טראמפ. הדיפלומטים מדווחים: עבודת התכנון לבניית שכונות זמניות בעזה מתקדמת במהירות, ושאלות משפטיות קשות עולות סביב הפקעת הקרקעות (מדיני)
מתאם פעולות הממשלה בשטחים האלוף רסאן עליאן, חשף כי מחבלי חמאס ירו על צוות של האו"ם שפעל לפתוח ציר הומניטרי חדש בדרום הרצועה, וזאת כדי למנוע העברת סיוע הומניטרי. התקיפה שכללה גם השתלטות על רכבי האו"ם, מהווה חלק ממגמה נרחבת של חבלה של חמאס במאמצי הסיוע. זאת במטרה לייצר משבר הומניטרי מלאכותי שיפעיל לחץ בינלאומי על ישראל (צבא)
מתאם פעולות הממשלה בשטחים חושף כי בכירי חמאס ביקשו מקלט מחוץ לרצועת עזה עבור בני משפחותיהם ולעתים גם עבור עצמם, בזמן שהארגון מבטיח להמשיך את ההתנגדות "עד הסוף" | אלו הבכירים שביקשו מקלט - וזו התגובה של צה"ל על הבקשה (צבא)
לאחר בחינת מספר מועמדים לתפקיד, החליטו שר הביטחון כ"ץ והרמטכ"ל למנות את ניצב בדימוס יורם הלוי לתפקיד מתאם פעולות הממשלה בשטחים | השר כ"ץ: "הוא מכיר היטב את ההתיישבות היהודית ביו"ש ואת הנושא הפלסטיני" (חדשות)
לפני הוצאת תוכנית מרכבות גדעון ב' לפועל, צה"ל עמל בשבועות האחרונים להעביר את תושבי העיר עזה לדרום הרצועה | בחמאס מנסים למנוע בכל הכוח את פינוי האזרחים ושיחת טלפון שנערכה בין תושב העיר לקצין מתפ"ש, חשפה את פעולות חמאס לבלום את הפינוי של התושבים, מה שיקשה על פעילות צה"ל (חדשות)