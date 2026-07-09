המועמד הדמוקרטי לסנאט מטעם מדינת מיין, גראהם פלאטנר, הודיע הלילה (חמישי) על השעיית קמפיין הבחירות שלו ועל כוונתו לפרוש מההתמודדות מול הסנאטורית הרפובליקנית המכהנת סוזן קולינס. המהלך מגיע לקראת בחירות האמצע בנובמבר, ימים ספורים לאחר שצפו נגדו טענות קשות על מעשים חמורים והתנהגות בלתי הולמת בעברו.

פלאטנר, שנחשב לתקווה של האגף השמאלי-קיצוני במדינה ונודע בעמדותיו האנטי-ישראליות הבוטות, מצא את עצמו במרכז סערה ציבורית שהביאה לקריסת התמיכה הפוליטית בו. בהודעה מצולמת שפרסם ברשתות החברתיות, הדגיש כי השעיית הקמפיין אינה מהווה הודאה באשמה. "כדי שהתנועה שלנו תוכל להמשיך – זה לא יכול להיות אני", מסר לפעיליו.

במקביל, תקף בחריפות את הממסד המפלגתי ואת כלי התקשורת, וטען בתוקף כי ההאשמות נגדו משוללות יסוד: "כל זה שקרי. הדברים שנטענו לא קרו, זה לא אמיתי". אולם דבריו לא הצליחו לעצור את גל ההתנערות המפלגתית שפקד אותו.

קריסת התמיכה הפוליטית

הסערה הציבורית סביב המועמד הגיעה לשיאה בתחילת השבוע, עם פרסום עדות של מעשים בלתי ראויים משנת 2021. אף שפלאטנר מיהר לדחות את הטענות על הסף, הנזק הציבורי והפוליטי כבר נעשה. מרגע פרסום ההאשמות, התמיכה הפוליטית בפלאטנר קרסה כמגדל קלפים.

בכירי המפלגה הדמוקרטית מיהרו להתנער ממנו: מנהיג הרוב בסנאט צ'אק שומר וגורמים בכירים נוספים בוועדת הבחירות של המפלגה קראו לו לפרוש לאלתר והבהירו כי המפלגה תעצור את הזרמת התקציבים לקמפיין שלו. אפילו הסנאטור ברני סנדרס, שנחשב עד כה לאחד מתומכיו הבולטים ביותר של פלאטנר באגף הפרוגרסיבי, הבהיר כי שוחח עמו וכי "לאור ההאשמות החמורות מאוד" המליץ לו לזוז הצידה.

חברי קונגרס נוספים מיהרו למשוך את תמיכתהם הפומבית והצהירו כי מדובר ב"חציית קו אדום". ההתנערות המהירה והמוחלטת מצד הממסד הדמוקרטי מעידה על חומרת המצב ועל הרצון למנוע נזק נוסף למפלגה לקראת הבחירות הקריטיות.

עבר בעייתי ועמדות עוינות

פלאטנר בן ה-41, שהפך לאחרונה לסמל של האגף השמאלי-קיצוני במפלגה, ניהל קמפיין שכלל רטוריקה עוינת ומובהקת כלפי מדינת ישראל. הוא הצליח לגבור בפריימריז הפנימיים חרף שורת פרשיות עבר מביכות שנקשרו בשמו.

בין היתר, נחשפו בעבר פרסומים בוטים ושנויים במחלוקת שכתב ברשתות החברתיות, וכן תגלית מקוממת לפיה נשא בעבר על גופו סמל המזוהה עם התנועה הנאצית – סמל שאותו נאלץ לכסות מאוחר יותר בשל הביקורת הציבורית. העובדה שהצליח להתקדם בתהליך הפריימריז למרות פרטים אלו מעידה על הקיטוב הפנימי במפלגה הדמוקרטית.

מירוץ נגד השעון

כעת, מנסים במפלגה הדמוקרטית במיין למזער נזקים ולהרחיק את פלאטנר ואנשיו מתהליך בחירת מחליפו. בכירי המפלגה הבהירו לאנשי הקמפיין של פלאטנר כי אין להם שום דריסת רגל או תפקיד בקביעת זהות המועמד הבא.

לוח הזמנים צפוף במיוחד: על פי חוקי הבחירות במדינת מיין, על פלאטנר להגיש את התפטרותו הרשמית עד ה-13 ביולי. לאחר ההתפטרות הרשמית, יעמדו לרשות המפלגה שבועיים בלבד לבחירת מועמד חדש לקראת הבחירות הכלליות.

המשמעות הפוליטית של המשבר רחבה בהרבה מגבולות המדינה. הדמוקרטים ראו במושב זה – המוחזק כיום על ידי הרפובליקנים – הזדמנות פז לצמצם את כוחה של המפלגה היריבה בסנאט. אולם כעת, במקום להתלכד סביב מועמד מוסכם וחזק, המפלגה מוצאת את עצמה שקועה במשבר פנימי חמור ובמרוץ נגד הזמן, בניסיון להציל את המושב האבוד.