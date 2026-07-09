ח"כ מאיר פרוש ותא"ל שי טייב בועדת חוץ וביטחון ( צילום יונתן סינדל/פלאש90 )

המערכה הפרלמנטרית על חוק יסוד לימוד תורה הגיעה היום (חמישי) לשיא חדש של מתח ועימות בוועדת הכנסת. הדיונים הממושכים, שנועדו לעגן לראשונה את מעמדם החוקתי של עמלי התורה, מלווים במאבק פוליטי עיקש ובלחצים כבדים מכל כיוון, כאשר הנציגים החרדים נאלצים לתמרן בין התנגדות האופוזיציה, דרישות ריכוך מצד הליכוד, ופעילי מחאה המגיעים לעורר פרובוקציות באולם הוועדה.

במרכז הדיונים עומדות ההסתייגויות והתוספות שאמורות לקבוע את מעמדו של החוק בצורה איתנה ובלתי ניתנת לערעור עבור לומדי התורה. ח"כ מאיר פרוש ביקש להוסיף לחוק, עוד לפני סעיף 1, סעיף מטרה מפורט ומנומק המגדיר את מהות החוק ואת חובתה ההיסטורית של המדינה לעולם התורה. סעיף המטרה ההיסטורי: "המדינה הוקמה כבית לאומי לכל יהודי" הנוסח המלא של סעיף המטרה המוצע מבהיר כי "לימוד התורה הינו ערך יסוד במורשת העם היהודי מאז מתן התורה במדבר סיני", וכי "חוק יסוד זה מגיע מתוך מטרה לייקר את מעמדם של אלו שקיבלו על עצמם להמשיך מורשת זו כאמור, ולהתמסר ללימוד התורה לתקופה ארוכה". טראמפ ניסה להביך את זלנסקי מול המצלמות - התגובה שלו פשוט קורעת ישראל גראדווהל | 08.07.26 בלעדי ב'מעייריב': כך נראה 'שוק חברותות' בעולם הישיבות תשפ"ז איצלה כץ | 08.07.26 1 הסעיף מדגיש כי "הצעת חוק זו באה מתוך ההבנה הבסיסית כי המדינה הוקמה קודם לכל כ'בית לאומי לכל יהודי', כהגדרתם של מייסדי המדינה, ועל רקע השואה הנוראה, בה נחרבו מרכזי התורה הגדולים". על פי הנוסח, "מוטלת על המדינה החובה לכבד ולאפשר לקיים גם את אורח חייהם של אלו שבוחרים להקדיש את חייהם ללימוד התורה". בהמשך הסעיף מצוין כי "מדינת היהודים, שחויבה על ידי האו"ם לאפשר זכויות דת ועוד, וזכויות מיעוטים, כולל מצפון ופולחן, וגם לא לעשות שום דבר שיפריע את פעילותם של מוסדות דת, הכירה בכך שכפייה על ציבור שחייו וערכיו מושתתים על לימוד התורה, תפגע בזכותו הבסיסית לשמור על זהותו הייחודית". עימות סוער: פצועים והלומי קרב מול הנציגות החרדית לצד המאבק על נוסח החוק מול חברי כנסת העוינים את לומדי התורה, הנציגות החרדית נאלצת להתמודד עם טקטיקה מורכבת של ארגונים שונים מהאופוזיציה. אלו דואגים להביא באופן תדיר אל פתח הוועדה פצועי צה"ל והלומי קרב, במטרה מוצהרת להפעיל לחץ פסיכולוגי ורגשי של רחמי הציבור על חברי הכנסת החרדים, ולייצר התנגשות ישירה בין צורכי הביטחון לערך לימוד התורה. במהלך הדיון היום פרצו עימותים חריפים ומהומה קשה באולם. כמה לוחמים הלומי קרב שהובאו למקום התעמתו ישירות עם יו"ר יהדות התורה, ח"כ יצחק גולדקנופף, ועם שאר חברי הוועדה. הלוחמים מחו על מה שכינו התעלמות המדינה מנכי צה"ל לעומת מתן הטבות והכרה בחוק למי שלא שירת, ובמהלך חילופי הדברים המתוחים אף הטיחו בגולדקנופף: "אורי דנינו היה חרדי ולחם איתנו". אחד הלוחמים פנה ישירות לח"כ גולדקנופף ואמר לו כי הוא וחבריו נלחמו כדי שהחרדים יוכלו להמשיך וללמוד תורה.

בחורי ישיבה ( צילום: שלומי כהן/Flash90 )

"אני לא הייתי מקבלת את אורי אם הם לא היו שם"

הסערה בדיון הגיעה לשיאה עם דבריה המטלטלים והכואבים של עינב דנינו, אמו של לוחם הצנחנים רס"ל אורי דנינו הי"ד, שנחטף ממסיבת הנובה ונרצח בידי מרצחי חמאס במנהרות רפיח באוגוסט 2024.

האם השכולה פנתה בדמעות לנוכחים: "אני חיה עם הכאב הזה שנתיים, אבל אני שורדת את הכאב הזה בזכותם. מי שהציל את הילד שלי זה הם. הם החזירו לי אותו, והם סוחבים אותו עליהם עד היום. הם לא שקופים, קחו את עצמכם בידיים ותתעדפו אותם".

היא הוסיפה ותיארה את המציאות הקשה של חבריו הלוחמים: "אני לא הייתי מקבלת את אורי אם הם לא היו שם. אני ראיתי את אורי שנייה לפני ששמתי אותו באדמה. ילד יפה תואר, עם פציעות בכל הגוף, אבל מה החברים שלו ראו לפני שאני קיבלתי אותו? 109 הלומים. זה לא רק 109 הלומים, מה עם הילדים שלהם? מה עם ההורים שלהם? תעטפו אותם, תקבלו אותם. אני לא רוצה לאבד אף עוד הלום אחד".

האם מתחה ביקורת על חוסר הקשב באולם ואמרה: "אתם צריכים לחלוק להם כבוד, להיות כל כולם בשבילם, כי בלעדיהם לא היינו מקבלים אף אחד. אתם יודעים מה עובר עליהם כל שנייה? הם חיים-מתים. בן אדם נורמלי, אבל הוא מת בפנים. מה הם מבקשים? הכרה בזכויות שלהם? חוק שייתן להם לחיות קצת?".

6,130 הסתייגויות והתעקשות חרדית מול הליכוד

במישור הפרלמנטרי, הדיונים עדיין נמשכים תחת ניסיונות סחיטה ועיכוב בלתי פוסקים מצד האופוזיציה, שהגישה מספר חסר תקדים של 6,130 הסתייגויות במטרה לטרפד ולמסמס את החוק לחלוטין.

נכון לעכשיו, הדיונים בוועדה נעצרו זמנית לצורך שיחות תיאום פנימיות בין הליכוד לסיעות החרדיות. מאחורי הקלעים מתנהל מאבק עיקש: נציגי הליכוד דרשו מהחרדים להסיר את ההסתייגויות והתוספות שהם מבקשים להכניס לחוק, במטרה "לרכך" אותו ולהפוך אותו לחוק הצהרתי בלבד, נטול משמעות מעשית ומשפטית.

מנגד, חברי הכנסת החרדים עומדים כאיש אחד ומתעקשים בנחרצות שלא לוותר על התיקונים המהותיים. הנציגים מבהירים כי גם מול הלחצים העצומים, הגופים העוינים והניסיונות להשתמש בכאבם של פצועי המלחמה נגד התורה – חובתם היא להילחם על הבטחת מעמדם של לומדי התורה לדורות הבאים, ללא פשרות שירוקנו את החוק מתוכן.