פרויקטור ההילולה במירון, יוסי דייטש, צפוי להתפטר מתפקידו בשל החלטת ראש הממשלה נתניהו לבטל את ההילולה המסורתית בל"ג בעומר במירון - ובמקומה לקיים אירוע סמלי ומצומצם | גם ח"כ מאיר פרוש צפוי להסיר אחריות מניהול האירוע (חרדים)
מארגני הילולת רשב"י במירון נמצאים בהיערכות שיא | מתחם ההילולא המורחב 89 מוקם בימים אלו בהיערכות לוגיסטית חסרת תקדים | ההיערכות כוללת הקמת אוהלים, הכשרת שטחי הדלקה, בניית טריבונות ועוד | מתווה ההילולא המלא יפורסם בימים הקרובים (חרדים)
"יושבים בבית סוהר במדינה בשלטון של יהודים בגלל שהם לומדים תורה. אבסורד שלא דמיינו שנגיע אליו כאן בארץ ישראל", אמר חבר הכנסת מאיר פרוש, לאחר שביקר היום את אסירי עולם התורה, היושבים בכלא 10 בעוון לימוד תורה | צפו (חדשות חרדים)
במפלגת ישראל ביתנו מתכוונים להעלות בשבוע הבא הצעת חוק להחלת ריבונות על העיר ביתר עילית, ראש העיר ופטרונו הפוליטי, יצאו בהודעות זועמות וטענו, כי הכוונה של ליברמן בהצעה הזו, היא למנוע זכות בחירה מתושבי העיר; "האם אתה רוצה להחיל ריבונות על עירנו, כדי למנוע מאיתנו את זכותנו הדמוקרטית?" (חרדים)
וועדת החוץ והביטחון של דנה הבוקר בחוק הגיוס החדש שהציג יו"ר הוועדה, ח"כ ביסמוט | החוק קיבל את אישורו של נתניהו וזכה ל"אור ירוק" מהמנהיגים החרדים – ומאידך גורר ביקורת רבה מכיוון האופוזיציה | במהלך הדיון בוועדה נרשמו עימותים רבים בין הנוכחים | בינתיים, ההתנגדות בקואליציה לחוק שגיבש ביסמוט הולכת ומתארכת, וכרגע אין רוב בכנסת להעברת החוק (חדשות)
הצעת חוק תקדימית אותה מקדם ח"כ צבי סוכות, ועליה חתמו עשרות ח״כים, מבקשת להחיל את המשפט, השיפוט והמינהל הישראלי על כלל מתחם מערת המכפלה בחברון, להקים מינהלת ייעודית לשיפוץ ולהנגשה ולהעביר את תחום השיפוט למועצת קריית ארבע (פוליטי)
יו"ר 'שלומי אמונים', ח"כ מאיר פרוש, מתייחס לסוגיית חוק הגיוס והשאלה האם הנציגות החרדית תתמוך בחוק שייקבע שמי שלא לומד - יתגייס לצה"ל וסירב להשיב | לדבריו, קודם צריך להסדיר את מעמד תלמידי הישיבות ורק לאחר מכן לדבר על כל השאר (חרדים)
הגר"ד לנדו הגיע להשתתף בשעת לילה מאוחרת בשמחת הבר מצווה לנכדי ח"כ מאיר פרוש, בני ר"ע אלעד לשעבר ישראל פרוש | מרן טרח והגיע במיוחד לעיר אלעד לאחר כינוס בני הישיבות בירושלים בכדי להביע את הערכתו ואיחל מזל טוב בלבביות ובחמימות (חרדים)
למעלה מ-70 צעירים חרדים יישארו במהלך ימי ראש השנה מאחורי סורג ובריח בבתי הכלא הצבאיים | העצורים, תלמידי ישיבה צעירים שלא התייצבו בלשכות הגיוס | רובם ככולם נעצרו בשדה התעופה לאחר שניסו לצאת מהארץ לציון רבי נחמן באומן |דרעי וגפני מאשימים את הצעירים שהגיעו לנתב"ג| פרוש השתתף במעמד סליחות מול בית היועמ"שית, גולדקנופף פנה לנתניהו (חרדים)
לפי הדיווח הראשוני, הבחור נעצר כשהיה בדרכו לחודש תשרי במרכז העולמי של החסידות בניו יורק. הוא נעצר ובינתים נשפט ל-20 יום בכלא הצבאי | אמש נעצר גם חסיד ברסלב כשהיה בדרך לאומן שבאוקראינה | ח"כ מאיר פרוש "מסך הברזל של מדינת ישראל נגד חסידים המבקשים לנסוע לרבם החל לפעול" (ארץ)