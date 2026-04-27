פרויקטור הילולת ל"ג בעומר במירון, יוסי דייטש, צפוי להתפטר מתפקידו בשל החלטת ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לבטל את ההילולה המסורתית ובמקומה לקיים אירוע סמלי ומצומצם בהשתתפות של עד 1,500 חוגגים.

במהלך הימים האחרונים סברו השר לשעבר ח"כ מאיר פרוש ודייטש כי יש לקיים הילולה רחבה יותר ולא להסתפק באירוע סמלי, בהתחשב למצב השגרה ברוב הארץ.

גם במהלך הדיונים המצומצמים עם ראש הממשלה, פרוש הבהיר כי לא צריך לבטל את ההילולה וכי במידה ויוחלט על ביטולה הרי שהוא יסיים את תפקידו בנושא מירון ויסיר כל אחריות מהאירוע.

בפגישות עם קציני המחוז הצפוני, שהתקיימו בימים האחרונים, הסביר דייטש: "אני יודע לנהל הילולה, להיערך להמונים בהר, לדאוג שהכל יעבור בעזרת ה' בשלום ובבטחה, אני לא יודע לנהל אי קיום של הילולה, אין לי מה לתרום במצב כזה".

בשיחות סגורות שהגיעו לידי 'בבלי', אמר יוסי דייטש כי "במשך חודשים נערכנו להילולה מלאה בהתאם למדיניות שנקבעה בתיאום עם המשטרה ועם פיקוד העורף, לפיו במידה ויהיה מצב ביטחוני רגוע בעז"ה ההילולה תתקיים במתווה מלא. היה ברור לכולם שאם יש הפסקת אש אז אין הגבלות.

"ההחלטה שהתקבלה אתמול נחתה עלינו כרעם ביום בהיר. אמרתי לראש הממשלה, ייתכן שיש לך שיקולים ביטחוניים שאנחנו לא יודעים - אבל אני לא יודע להסביר את זה ולא יודע לעבוד עם זה".

דייטש סיפר הבוקר למקורביו שהוא מתכוון להתפטר היום מתפקידו: "אני לא מתכוון לשתף פעולה בשום צורה עם הגבלות במירון. במצב כזה, גם אני, לראשונה בחיי, לא יהיה בל"ג בעומר במירון. מי שחושב שאפשר לסגור את מירון בל"ג בעומר פשוט מתכחש למציאות. אני לא יכול להיות ואין לי שום דבר לתרום במדיניות של הגבלות".

ל'בבלי' נודע כי המהלך של דייטש נעשה בתיאום עם ח"כ מאיר פרוש, שמינה אותו לפרויקטור ההילולה לפני ארבע שנים. פרוש, שלא מכהן כשר, הבהיר אתמול בפגישה עם רה"מ כי לא ישתף פעולה עם מתווה ההגבלות.

כפי שדווח מוקדם יותר ב'בבלי', בהחלטה דרמטית שתשנה את פני ל"ג בעומר השנה, הכריע ראש הממשלה בנימין נתניהו לבטל את הילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון במתכונתה המסורתית. במקום ההילולה הגדולה, בה משתתפים מידי שנה מאות אלפי מתפללים, יתקיים אירוע מצומצם וסמלי בלבד עד 1,500 משתתפים.