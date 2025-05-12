יוסי דייטש - פרויקטור מירון

יוסף (יוסי) דייטש משמש כפרויקטור הילולת הרשב"י במירון, תפקיד מרכזי האחראי על ארגון וניהול אחד האירועים ההמוניים הגדולים בישראל. דייטש מתגורר בירושלים ופועל בשיתוף פעולה הדוק עם משרד ירושלים ומסורת ישראל, משטרת ישראל וגורמי ביטחון נוספים לקראת הילולת ל"ג בעומר השנתית במירון.

תפקידו של דייטש כפרויקטור מירון כולל תכנון לוגיסטי מקיף, תיאום בין גופי ביטחון שונים, ניהול תקציבים והכנת התשתיות הנדרשות לקליטת מאות אלפי משתתפים בהילולה. בשנים האחרונות התמודד דייטש עם אתגרים מורכבים הכוללים שיקולי ביטחון, מגבלות תקציביות ומתחים פוליטיים סביב קיום האירוע. העבודה כוללת שיפור תשתיות כמו דרך הכהנים, התקנת תאורה ומעקות, וטיפול בהיבטי בטיחות מגוונים.

במהלך שנת תשפ"ד התמודד דייטש עם משבר חריף כאשר ראש הממשלה נתניהו החליט לבטל את ההילולה המסורתית בל"ג בעומר במירון ולקיים במקומה אירוע סמלי ומצומצם. ההחלטה התקבלה בעקבות שיקולי ביטחון והתנגדות של שר הביטחון הלאומי איתמר בן גביר, כאשר גורמי ביטחון הזהירו מפני סיכון של "למעלה ממאה הרוגים". בעקבות ההחלטה, דייטש צפה להתפטר מתפקידו יחד עם חבר הכנסת מאיר פרוש.

האתגר התקציבי מהווה נושא מרכזי בעבודתו של דייטש. בדיון בוועדה לביטחון לאומי זעק דייטש נגד היעדר תקציב להילולה, והאשים את משרד האוצר באי-הגעה לדיונים ובהעדר מחויבות תקציבית. דייטש הזהיר: "אתם תהיו אחראים לאסון" והדגיש כי אמירת נציגת האוצר "עצרה בעצם את ההכנות להילולה". המתח התקציבי משקף את המורכבות בניהול אירוע המוני בהיקף כזה.

פעילותו של דייטש כוללת גם שיתוף פעולה עם משרד ירושלים ומסורת ישראל בשדרוג משמעותי של התשתיות במירון. בין הפרויקטים: חיפוי וריבוד דרך הכהנים, התקנת תאורה ומעקות, ושיפורים נוספים שנועדו להבטיח מעבר בטוח לרבבות העולים. השר פרוש הדגיש כי "פועלים כדי שרבבות יוכלו להשתתף בהילולא בשמחה ובבטחה", תוך שימת דגש על היבטי הבטיחות והנגישות.

דייטש התמודד גם עם אלימות אישית כאשר מפגינים קיצונים ניסו לתקוף אותו בפתח ביתו בירושלים. האירוע התרחש בעקבות מתחים סביב ניהול ההילולה, כאשר דייטש נאלץ לברוח מהמקום ברכבו ומשטרת ישראל הוזעקה למקום. התקרית משקפת את המורכבות והלחצים הכרוכים בתפקיד הפרויקטור.

תפקידו של יוסי דייטש כפרויקטור מירון ממשיך להיות מרכזי בהכנות להילולת הרשב"י, תוך התמודדות עם אתגרים ביטחוניים, תקציביים ולוגיסטיים. עבודתו משקפת את המאמץ המורכב לאזן בין המסורת הדתית, צורכי הציבור החרדי, שיקולי בטיחות וביטחון, ומגבלות תקציביות ופוליטיות.