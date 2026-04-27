נחשפו הקלטות: חסידים מתכננים פריצה למירון עם כלי חיתוך

הפסקת העבודות במירון ( צילום: דוד כהן - פלאש 90 )

בצל ההחלטה הדרמטית לצמצם את הילולת ל"ג בעומר במירון ל-1,500 משתתפים בלבד, נחשפו הערב (שני) הקלטות מדאיגות המעידות על התארגנות מתוכננת של קבוצות חסידים שמתכוונות לפרוץ למתחם הציון בכוח, תוך התעלמות מוחלטת מההנחיות הביטחוניות.

על פי הקלטה שפורסמה בערוץ i24news בדיווח של העיתונאי ארי קלמן, מדובר בהתארגנות רחבה הכוללת נציגים מקהילות וחסידויות שונות, ולא רק בקבוצות קיצוניות המוכרות כמי שפועלות נגד רשויות המדינה. בשיחות הפנימיות נשמעים הפעילים כשהם מגבשים "תוכנית פריצה" מפורטת לימי חמישי ושישי שלפני ל"ג בעומר.

הפעילים מתכננים להצטייד בכלי עבודה ייעודיים, ביניהם "קאטרים" ומספריים לחיתוך ברזל, במטרה לפרוץ את הגדרות והמחסומים שיוצבו סביב ההר. בשיחות נשמעים המארגנים כשהם ממפים את הכניסות למתחם: "יש ארבע כניסות ראשיות, שאפשר לעשות את זה מאחורה ומקדימה", מסביר אחד הפעילים. פעיל אחר מאשר כי ברשותם ציוד רב שהוכן מראש בירושלים לצורך המשימה. הכוונה המוצהרת של הקבוצות היא להגיע למירון "בכל מקרה", תוך התעלמות מהאזהרות הביטחוניות החמורות שהובילו לביטול ההילולה במתכונתה המסורתית.

החשש: תוהו ובוהו ואלימות קשה

נציגי משרד ירושלים ומסורת ישראל, האמונים על ניהול האירוע, מזהירים כי ניסיונות פריצה כאלו עלולים להוביל לתוהו ובוהו מוחלט ולאלימות קשה מול כוחות הביטחון. החשש המרכזי במערכת הביטחון הוא כי שילוב של קהל רב הנמצא בשטח פתוח תחת איום הרקטות מצפון, יחד עם פריצת גדרות ודוחק בלתי נשלט, עלול להוביל לאסון כבד.

כזכור, ההחלטה לצמצם את ההילולה התקבלה בתום דיון מכריע אצל ראש הממשלה נתניהו, לאחר שגורמי ביטחון הציגו הערכה חמורה. "זה יכול להיות למעלה ממאה הרוגים", הבהיר גורם ביטחוני בדיון, תוך התייחסות לסכנה הנשקפת מירי רקטות מלבנון לעבר מתחם ההילולה. הציטוטים מהדיון הטעון חשפו את עומק החשש מאירוע רב נפגעים.

"לא נוותר על ההגעה לציון הרשב"י"

למרות האזהרות והסכנות, הקולות העולים מתוך השטח מצביעים על נחישות רבה בקרב אותם חסידים. הם טוענים כי אין בכוונתם לוותר על ההגעה לציון הרשב"י, גם במחיר של עימות ישיר עם המשטרה וגורמי האכיפה.

יצוין כי העבודות על הר מירון הופסקו כליל לאחר ההחלטה על ביטול ההילולה, כאשר כוחות המשטרה פשטו על המתחם ועצרו את הקמת התשתיות. ההחלטה עוררה זעם רב בציבור החרדי, במיוחד לאור העובדה שרק שבוע קודם לכן התקיימו חגיגות יום העצמאות ברחבי הארץ ללא כל הגבלה.

גורמי אכיפה מעריכים כי יידרשו כוחות משטרה נרחבים כדי למנוע ניסיונות פריצה למתחם, ומזהירים כי כל ניסיון כזה יטופל בנחישות. עדכונים נוספים בהמשך.