ועדה ציבורית תבחן בקשות לעלייה למירון • מדיניות שקיפות חדשה

שר התקשורת והשר הממונה על ההילולה, ד"ר שלמה קרעי, מינה ועדה ציבורית רב-מגזרית שתבחן את הבקשות לקבלת היתרי שהייה במתחם מירון בל"ג בעומר הקרוב. המהלך מהווה המשך למדיניות השקיפות שהחלה בימיו של חבר הכנסת לשעבר מאיר פרוש, במטרה להסדיר את העלייה להר מירון בתהליך שהיה חסוי במשך שנים רבות.

מדובר באישים שיקבלו היתר מיוחד לעלות להר בצורה ישירה ומהירה ולא דרך התחבורה הציבורית והחניונים הכלליים.

במכתב המינוי ששלח השר קרעי למנכ"ל משרד ירושלים ומסורת ישראל, שמעון אלבום, פורטו אמות המידה למתן ההיתרים והרכב הוועדה שתדון בבקשות. הוועדה תכלול חמשה חברים מגוונים: גב' אילה וינשטוק, הרב עזרא בן שמעון, הרב ליעד אוריין, מר אריאל בר און ומר אליהו ארנד. את עבודת הוועדה ירכז מר אברהם טוקצינסקי.

אמות מידה ברורות למתן היתרים

על פי המכתב, ההיתרים יינתנו למי שקיימת חשיבות ציבורית בהגעתו להילולה. אמות המידה כוללות מספר קטגוריות עיקריות: רבנים ואנשי ציבור בעלי מסורת רבת שנים של השתתפות בהילולה, מי שהשתתפותם חשובה להצלחת האירוע, ואורחים רשמיים מחו"ל של מדינת ישראל ודיפלומטים.

במכתב הודגש כי הוועדה תפעל בשים לב לקיומה של ההילולה כאירוע רב-קהילתי השייך לכלל עם ישראל, על עדותיו ומגזריו. הבקשות יוגשו לוועדה הציבורית שתדון בהן על פי אמות המידה שנקבעו, תוך שמירה על שקיפות ושוויון בהליך.

המשך למדיניות השקיפות של פרוש

המהלך מהווה המשך ישיר למדיניות השקיפות שיזם חבר הכנסת לשעבר מאיר פרוש בתקופת כהונתו כשר ירושלים ומסורת ישראל. פרוש פעל להסדרת תהליך העלייה למירון בל"ג בעומר, שהיה חסוי במשך שנים, ולהפיכתו לתהליך שקוף ומוסדר.

כזכור, האחריות על ארגון ההילולה השנה הועברה לשר קרעי לאחר שהממשלה החליטה על הסדר מיוחד בעקבות התפטרותו של פרוש. שר המשפטים יריב לוין מכהן כממלא מקום שר ירושלים ומסורת ישראל, אך האחריות המעשית על ההילולה הועברה לקרעי, שהדגיש בעבר כי הוא רואה במשימה שליחות שחורגת מהניהול הלוגיסטי.

הכנות אינטנסיביות לקראת ההילולה

מינוי הוועדה מגיע בעיצומן של הכנות אינטנסיביות לקראת הילולת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר תשפ"ו. משרד ירושלים ומסורת ישראל פרסם לאחרונה את אמות המידה המפורטות למתן היתרי שהייה במתחם, והודעה נוספת פורסמה בנוגע לשירותי התחבורה הציבורית שיופעלו לאירוע.

הכנסת אישרה לפני תקופה את הצעת החוק השנתית להסדרת אירוע ההילולה, שמעגנת את המתווה שהוכיח את עצמו בשנים האחרונות. החוק נועד להבטיח את קיום ההילולה "בתפילה, בשמחה ובבטחה", תוך יישום לקחי העבר והמלצות ועדת החקירה הממלכתית בעקבות אסון מירון.

יצוין כי בשנים קודמות זכו כ-780 אנשים בלבד לקבל אישור מיוחד להיכנס להר מירון במהלך יום ההילולא, בעוד מאות אלפי משתתפים נאלצו להגיע באמצעות שאטלים ותחבורה ציבורית דרך חניוני ויסות.

רשימת האישים שאושרו לעלות למירון צפויה להתפרסם בהמשך, לאחר שהוועדה הציבורית תסיים את בחינת הבקשות על פי אמות המידה שנקבעו.