מאיר פרוש ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

בצעד חסר תקדים, מתכוננות המפלגות החרדיות לקדם הצעת חוק שתעניק הטבות משמעותיות לעצורים חרדים בכלא הצבאי. על פי הפרסום של העיתונאי מוטי הלפרין, ההצעה כוללת הקמת אגף כליאה ייחודי והקלה בעונש המאסר במקרים בהם ייפגעו התנאים הדתיים של העצורים.

בצעד חסר תקדים, מתכוננות המפלגות החרדיות לקדם הצעת חוק שתעניק הטבות משמעותיות לעצורים חרדים בכלא הצבאי. על פי הפרסום של העיתונאי מוטי הלפרין, ההצעה כוללת הקמת אגף כליאה ייחודי והקלה בעונש המאסר במקרים בהם ייפגעו התנאים הדתיים של העצורים.

את תוכנית החוק, מקדם ח"כ מאיר פרוש מתנועת שלומי אמונים, אשר צפוי לפרסם אותה בימים הקרובים ולרתום אליה חברי כנסת חרדים נוספים. המפלגות החרדיות מתכוונות לדרוש מהקואליציה לקדם את ההצעה עוד לפני פיזור הכנסת, במקביל למהלכי הפיזור שהן עצמן מקדמות. מנגנון אכיפה ובקרה לקיצור מעצר הצעת החוק כוללת הקמת מנגנון אכיפה ובקרה ייעודי שיוכל לקצר את משך המעצר של העצורים במידה ואורח חייהם הדתי ייפגע במהלך הכליאה. המנגנון יפקח על קיום התנאים הדתיים ויאפשר שחרור מוקדם במקרים של פגיעה בזכויות הדתיות. הרקע להצעת החוק נעוץ בטענות הרבנים החרדים כי העצורים החרדים בכלא הצבאי אינם מקבלים את התנאים הדתיים הנדרשים. על פי ההצעה, שר הביטחון יחויב להתקין תקנות שיאפשרו לעצור החרדי לקבל מזון כשר, זמן מוקצה לתפילות, ושיחות עם רבנים לפי בקשתו.

קבלת הפנים לבחורי הישיבה שנעצרו ב"עוון" לימוד תורה ( צילום: דוד קשת )

פרוש: "כוחות הרשע החליטו לפרק את עולם התורה"

ח"כ פרוש, ממובילי המאבק להסדרת מעמד בני הישיבות, חשף לאחרונה בכנס גבאים חסידיים בבית שמש את מאחורי הקלעים של המאבק על חוק הגיוס. "כוחות הרשע מהאליטה המשפטית החליטו לפרק את עולם התורה", הצהיר פרוש, תוך שהוא מתח ביקורת חריפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו.

לדברי פרוש, נתניהו התחמק שוב ושוב מהעברת חוק הגיוס תוך שימוש בתירוצים שונים. "אמרתי שאם הוא לא יכול – שילך הביתה, וכעסו עליי", גילה פרוש. הוא הוסיף כי "המערכת ניצלה את המלחמה לרעה" והסביר שגם לפני פרוץ המלחמה הייתה בעיה בקידום ההסדר.

רקע: מעצרים נמשכים ברחבי הארץ

הצעת החוק מגיעה על רקע מעצרים מתמשכים של בחורי ישיבות ברחבי הארץ.

הבחור נהוראי בכר, שנעצר לאחר שקיבל טלפון על חבילה שממתינה לו מחוץ לישיבה, שיחזר את חוויותיו בכלא. "מתנהגים אלינו כמו לבהמות", תיאר בכר את התנאים בכלא הצבאי. במקביל, ניסיונות מעצר נוספים נכשלו בימים האחרונים, כאשר עשרות בחורים התאספו במקומות המעצר ומנעו את פעולת הכוחות.

עם קידום הצעת החוק של ח"כ פרוש, נראה כי המפלגות החרדיות מנסות למצוא פתרון מוסדי לסוגיה הבוערת. השאלה היא האם הקואליציה תסכים לקדם את ההצעה עוד לפני הבחירות, או שהיא תידחה למועד מאוחר יותר.