מפלגת הציונות הדתית בראשות שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פרסמה את רשימת המועמדים הסופית לבחירות הפנימיות לרשימה לכנסת ה-26. עשרה מועמדים יתמודדו על מקומות ברשימה, כאשר ההצבעה תתקיים ביום ראשון הקרוב, י"ב באב, בקרב כ-200 חברי מרכז המפלגה.

ברשימת המועמדים, שפורסמה לפי סדר האלף-בית, מופיעים ארבעה חברי כנסת מכהנים: מיכל וולדיגר, אוהד טל, צבי סוכות ושמחה רוטמן. לצדם מתמודדת השרה אורית סטרוק, המכהנת כיום כשרת התיישבות והמורשת הלאומית. בין המועמדים הבולטים נמנים גם עומר רחמים, מנכ"ל מועצת יש"ע; צביקה וישנגרד, עורך דין וסגן ראש עיריית פתח תקווה, ונתן זאובמן, מנכ"ל תוכנית תקווה להעלאת צעירים מצרפת ויזם סטארט-אפ.

רשימת המועמדים כוללת גם את הרב שמואל ששון, רב וראש גרעין הדר בחיפה, ואת עורך הדין איתן תם, סגן ראש עיריית ראש העין. יצוין כי בין הבכירים במפלגה שהודיעו כי לא יתמודדו בפריימריז נמצאים שר העלייה והקליטה אופיר סופר וח"כ משה סולומון, כשלצידם גם מנכ"ל המפלגה הודיע כי לא יגיש את מועמדותו.

הבחירות הפנימיות מתקיימות בתקופה רגישה עבור המפלגה, בעיתוי שבו הזירה הפוליטית רוחשת. על פי סקרים שפורסמו לאחרונה, מפלגת הציונות הדתית בראשות סמוטריץ' נעה בין 4 ל-5 מנדטים, כאשר סקר מכון 'מדגם' שפורסם השבוע העמיד אותה על 4 מנדטים בלבד. התוצאות הללו מעוררות דאגה במפלגה, במיוחד לאור המחלוקות הפנימיות שפרצו בחודשים האחרונים.

ההיערכות ליום ההצבעה

ועדת הבחירות של המפלגה השלימה את היערכותה לקראת יום ההצבעה, שייערך ביום ראשון הבא. ההצבעה תתקיים בעיקרה באופן פיזי, לצד אפשרות מוגבלת להצבעה מרחוק במקרים חריגים, ובהם משרתי מילואים בעלי צו בתוקף, מאושפזים, מי שאינם יכולים להגיע מסיבות רפואיות ושוהים בחו"ל שהזמינו את נסיעתם מראש.

במסגרת ההיערכות יופעלו שתי קלפיות: קלפי במטה הבחירות באזור התעשייה חבל מודיעין בין השעות 08:00 ל-11:00 עבור מי שלא יוכלו להגיע להצבעה בערב, וקלפי מרכזית בירושלים בין השעות 16:30 ל-19:30. לאחר סיום ההצבעה ייערכו ארוחת ערב, כינוס מרכז המפלגה ופרסום התוצאות.

התוצאות הצפויות של הפריימריז יעצבו את פני המפלגה לקראת הבחירות הקרובות, כאשר המועמדים שייבחרו יצטרכו להתמודד עם האתגרים הפוליטיים והציבוריים שעומדים בפני הציונות הדתית בתקופה זו.