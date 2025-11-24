בדיקות מעבדה העלו כי פריטי לבוש של ענקית האופנה והשילוח הגלובלי שיין, שנרכשו בישראל, מכילים את רמות ה‑PFAS הגבוהות ביותר במדגם שנבדק בשמונה מדינות | חומרים אלה, ידועים כ"כימיקלים נצחיים" הקשורים לסרטן, לפגיעה בפוריות ולהפרעות גדילה בילדים | ארגוני סביבה קוראים להחמרת החקיקה שתגביל את שוק האופנה המהירה ותגן על הצרכנים (בריאות)
קמתם בבוקר, נכנסתם ל־AliExpress לחפש שמלה ב־30 שקל או גאדג’ט בחמישה דולר וגיליתם שהמשחק השתנה? הפטור ממכס שכולנו סמכנו עליו נחתך ביום אחד בצעד דרמטי של טראמפ, והעולם נכנס לסחרור: המחירים עולים, מוכרים קורסים, אפילו מותגים ענקיים מדווחים על הפסדים. האם עידן הקניות הזולות ברשת באמת נגמר? ומי ירוויח ומי יפסיד מהמהפכה הזו? (צרכנות)