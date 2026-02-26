"לנתניהו אין השפעה על טראמפ", כך דווח ב'רויטרס' מפי גורמים המקורבים לראש הממשלה | בתזמון הנוכחי, כאשר נראה כי טראמפ מתחיל לחשב מסלול מחדש, יש לראות את המסר הזה כ"תדרוך" יותר מאשר כ"דיווח" | ההסבר המלא (פרשנות)
בז'נבה שבשוויץ החל היום סבב השיחות השלישי בין ארצות הברית לאיראן - כאשר האיראנים כבר החלו לשגר איומים בתקשורת המקומית לגבי ההצעה החדשה. בינתיים, ארצות הברית שיגרה לישראל 11 מטוסי מסוג FF-22, שנחתו בבסיס עובדה - ונושאת המטוסים פורד שעגנה זמנית בכרתים החלה לעשות את דרכה בשעה האחרונה לכיוונה של ישראל | כל הפרטים (חדשות בעולם)
סבב שיחות המשא ומתן השני בין איראן לארצות-הברית החל בז'נבה בניסיון למנוע מלחמה | דובר משרד החוץ האיראני אמר כי הם מחליפים מסרים דרך המתווך העומאני, ובמהלך השיחות הוצגה עמדת איראן לגבי סוגיית הגרעין והסרת הסנקציות | המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי שיגר איום ברור על ארה"ב: "הצבא החזק ביותר בעולם עלול לפעמים לקבל מכה חזקה" (בעולם)
בדרכו למטוס שיביאו חזרה ארצה, סיכם נתניהו את פגישתו הממושכת עם טראמפ, ולדבריו התנאים שהוצבו לאיראן יכולים לגרום שיהיה הסכם טוב | לדבריו, הוא ספקטי לגבי אפשרות של הסכם | הוא החמיא לטראמפ: "זו עוד שיחה עם ידיד גדול של מדינת ישראל - נשיא שאין כמותו" (אקטואליה, מדיני)