עדויות קשות המגיעות מאיראן חושפות פרטים מזעזעים על גורלו של צעיר איראני בן 21, אמירהוסיין נובאח'ת פרדאסתי, שנעצר במהלך מחאות נגד המשטר ולפי הדיווחים הוצא להורג לאחר עינויים קשים. המקרה מצטרף לשורה של דיווחים על שיטות דיכוי אכזריות שנוקטים מנגנוני הביטחון בטהרן כלפי מתנגדי המשטר.

על פי פרסום של רשת "איראן אינטרנשיונל" מיום חמישי, הצעיר נפצע מכדורי רסס במהלך הפגנה נגד השלטון באזור מחוז באגר שאהר, דרומית לטהרן, ולאחר מכן נעצר בידי כוחות הביטחון.

גורמים המקורבים למשפחתו מעידים כי לאחר המעצר, במקום לקבל טיפול רפואי הולם לפציעותיו, עבר הצעיר עינויים קשים. לפי העדויות, סוכני המשטר השתמשו בכלים חדים כדי לפגוע בגופו באזורים שבהם היו קעקועים של רזא שאה והכתר הקיסרי – סמלים המזוהים עם השלטון המלוכני ההיסטורי באיראן, והמהווים כיום סמל להתנגדות למשטר האייתוללות. בסופו של דבר, כך לפי הטענות, הוצא הצעיר להורג בירייה מטווח קצר.

יצוין כי זו לא הפעם הראשונה שבה נעצר אמירהוסיין בידי השלטונות. כבר בשנת 2022, כשהיה כבן 16, נעצר במהלך גל המחאות הרחב "אישה, חיים, חופשיות" שפרץ בעקבות מותה של מהסא אמיני. למרות גילו הצעיר, סומן הצעיר בידי מנגנוני האכיפה כמפגין פעיל נגד הממשל.

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לאחר מעצרו האחרון, בני המשפחה לא קיבלו כל מידע על מקום הימצאו או על מצבו, ונאלצו להתמודד עם אי-ודאות מוחלטת. רק לאחר מספר ימים נקראו לזהות את גופתו במתקן כהריזאכ – מתקן המזוהה עם החזקת אסירים פוליטיים. על פי העדויות, הגופה נשאה סימני עינויים קשים ביותר, כולל חבלות וסימנים כחולים בכל חלקי הגוף והפנים, לצד שברים מרובים בלסת, באף ובכתפיים.

ממצאי הבדיקה של המשפחה העלו כי האזור בזרועו שבו היו הקעקועים המלוכניים נפגע באופן חמור. כמו כן, על צווארו, שבו היה קעקוע עם המילה "איראן", נראו סימני פגיעה קשים. המשפחה וחבריה משוכנעים כי הפגיעות נעשו באופן מכוון במטרה להעניש אותו על נשיאת סמלים לאומיים שהמשטר רואה בהם איום.

מקרה זה מצטרף לדפוס פעולה מוכר של כוחות הביטחון באיראן. בין המקרים הקודמים ניתן להזכיר את סיפורו של מג'ידרזא רהנווארד, מפגין שהוצא להורג במשהד בסוף שנת 2022. רהנווארד נשא קעקוע של סמל "האריה והשמש" ההיסטורי, ולאחר מעצרו הופצו תמונות שבהן נראתה זרועו שבורה ומגובסת. מקורבים דיווחו אז כי חוקרי המשטר הכו את הזרוע המקועקעת באופן ממוקד עד לשבירת העצמות. מקרים אלו מעידים על החמרה ביחס כוחות הביטחון כלפי כל ביטוי של לאומיות איראנית המערערת את הסדר הקיים.