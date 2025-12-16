אמירהוסיין נובאח'ת פרדאסתי נעצר במהלך מחאות נגד המשטר האיראני ונפצע מכדורי רסס. לפי עדויות המשפחה, במקום לקבל טיפול רפואי עבר עינויים קשים בידי כוחות הביטחון, ולבסוף הוצא להורג. הגופה שהוחזרה למשפחה נשאה סימני התעללות חמורים
גורמים עזתים חשפו מתקן עינויים של חמאס בחאן יונס, אותו הוא מייעד למתנגדי שלטון למיניהם | אחת החמולות שעברה ענישה קולקטיבית מצד חמאס, תיארה את הזוועות שעברו אנשיה במקום לאחר שנאלצו למסור את עצמם | תיאורים קשים (חדשות)
עם שובו לישראל נחשף מקצת הסבל הקשה שעבר על החטוף עידן אלכסנדר בשבי החמאס האכזרי, כאשר במשך תקופה ארוכה נכלא עידן בכלוב, כשהוא אזוק בידיים וברגליים | הוא גם הוחזק במנהרה ללא אור - לצד חטופים נוספים | בנוסףף הוא נלקח למספר רב של חקירות רק בשל היותו חייל (חדשות)