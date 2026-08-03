בשעות הערב של יום השבת האחרון, סמוך לשעה 20:00, אירע פיצוץ קטלני במסעדה יוקרתית במרכז מוסקבה. המסעדה "באלצי רוסי", הממוקמת באחד מגורדי השחקים ההיסטוריים באזור כיכר קודרינסקאיה, הייתה סגורה באותה עת לקהל הרחב לטובת אירוע פרטי. הפיצוץ גבה את חייהם של שלושה בני אדם לפחות, ועשרות נוספים נפצעו. על פי הדיווחים, אישה לא מזוהה הגיעה לכניסת המסעדה כשבידיה חבילה. מאבטח שעמד בכניסה עצר אותה ומנע ממנה להיכנס פנימה.

רגעים ספורים לאחר מכן התפוצץ המטען שהיה בידי האישה. הפיצוץ הרג את המאבטח, את האישה עצמה ואת אחד מהאורחים שנכחו במקום. כלי תקשורת רוסיים דיווחו מאוחר יותר כי מספר ההרוגים עלה לחמישה, לאחר שנפטרו שניים מהפצועים בבית החולים, ושישה נוספים עדיין במצב קשה. הרשויות הרוסיות נמנעו למסור פרטים רשמיים על זהות הנפגעים או על מטרת הפיגוע, אולם דיווחים ברשתות החברתיות ובקרב בלוגרים צבאיים טענו כי האירוע היה חגיגת יום הולדת של הגנרל אלכסנדר צ'ייקו, אחד מהמפקדים הבכירים בצבא הרוסי. על פי הדיווחים, הגנרל צ'ייקו יצא ללא פגע מהאירוע. המטען הוסווה ככל הנראה כמתנת יום הולדת, ובתוכו הוחבאו כדורי מתכת שנועדו להגביר את עוצמת הפגיעה.

אחד השאלות המרכזיות בחקירה, כפי שפורסם בעיתון "קומרסאנט", היא האם האישה שנשאה את המטען ידעה על תכולת החבילה, או שמא שימשה כשליחה בלא ידיעתה והמטען הופעל מרחוק. ראש עיריית מוסקבה, סרגיי סוביאנין, כינה את האירוע "מעשה טרור אכזרי" והבטיח כי החוקרים יגיעו לאחראים. הפיגוע מתרחש על רקע הבטחות של הממשל הרוסי להגביר את האבטחה סביב בכירים צבאיים וממשלתיים, בעקבות מספר ניסיונות התנקשות קודמים. למרות שבלוגרים צבאיים רוסיים ייחסו את הפיגוע לאוקראינה, אוקראינה לא פרסמה תגובה רשמית, והרשויות ברוסיה טרם קשרו באופן רשמי את הפיצוץ למלחמה. אזור האירוע נותר חסום על ידי כוחות ביטחון כבדים.