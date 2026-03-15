לפי דיווח בעיתון כוויתי, המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי עבר ניתוח חירום במוסקבה לאחר שנפצע בתקיפות ישראליות - ועדיין שוהה שם | למרות ההכרזה על המנהיג העליון החדש, עד כה הוא טרם נראה בציבור, כזכור, נשיא ארה"ב אמר כי הוא סבור שאינו בחיים (חדשות)
מחזה סוריאליסטי הדהים הלילה את תושבי מוסקבה וסנט פטרסבורג, כאשר דסקיות אור מסתוריות הופיעו לצד הירח ויצרו אשליה של מספר ירחים המאירים את שמי העיר| איך קוראים לתופעה הנדירה, ומה גורם לה להופיע? (חדשות בעולם)
עליית מדרגה מדאיגה בברית איראן-רוסיה: שלושה לוויינים איראניים שוגרו מבסיס החלל הרוסי "ווסטוצ'ני". לפי דיווחי סוכנות הידיעות האיראנית IRNA, מדובר בלווייני מחקר, אך במערב חוששים כי מדובר בכסות לשדרוג יכולות הריגול והטילים הבליסטיים של טהרן (בעולם)
נשיא סוריה לשעבר אסד הורה לשלושה ממקורביו הקרובים ביותר ללוות אותו כשנמלט מדמשק במהלך טיול למוסקבה | האירועים התפתחו במהירות כה רבה עד שלא היה להם זמן לקחת את בגדיהם, דרכוניהם או מזומן | במוסקבה, אסד שיכן אותם במלון היוקרתי "ארבע העונות", אך כאשר הוצג בפניהם חשבון עצום עבור שהותם, המנהיג הסורי הפסיק לענות לשיחות ונעלם (בעולם)
נשיא אוקראינה זלנסקי מוביל רפורמה היסטורית בלוח השנה הלאומי במטרה למחוק את עקבות העבר הסובייטי ולהתאימו למציאות המלחמה | המהלך נועד ליצור סדר יום "הוגן ונכון" שיפריד בין ימי שמחה לטרגדיות לאומיות ויחזק את הזהות האוקראינית העצמאית (חדשות מהעולם)
סגן שר החוץ הרוסי, סרגיי ריאבקוב, אמר כי מוסקבה מוכנה לאשר שאין לה כל כוונה לתקוף את האיחוד האירופי או את נאט״ו | ריאבקוב הוסיף כי נרשמת התקדמות איטית במגעים לגיבוש תוכנית לסיום המלחמה באוקראינה (בעולם)
רוסיה מודה כי הוצאות המלחמה ב-2025 יזנקו ל-138 מיליארד דולר, המהווים כ-82% מתקציב הביטחון שלה. על פי דיווח באתר Meduza, הנתונים חושפים גירעון מעמיק וצניחה חדה בהכנסות הנפט, בעוד קייב קוראת להגברת הסנקציות כדי למוטט את הכלכלה הרוסית (כלכלה, בעולם)
דרמה מפתיעה טלטלה את תחרות היין הבינלאומית בסן פרנסיסקו: מאות יינות רוסיים שנשלחו בכוונה לנצח, נחשפו ונדחו ברגע האחרון | התחבולה המורכבת כללה תוויות בעברית וערבוב יינות ממדינות אחרות - זיוף רוסי קלאסי (חדשות בעולם)
בית משפט במוסקבה גזר מאסר של עד 15 שנה בהיעדרם על תשעה בכירי בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, בהם התובע שונא ישראל כרים חאן, בתגובה ישירה לצווי מעצר שהוצאו נגד נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בגין גירוש ילדים אוקראינים (חדשות בעולם)
לוויין ראשון, מתוצרת חברה פינית, ישוגר החודש באמצעות חברת החלל של אילון מאסק • עלות השלב הראשוני נאמדת ב-237 מיליון דולר • בצבא הפולני: "הלוויינים הם הכלי היחיד שמאפשר ביצוע תקיפות עמוקות ומדויקות" (בעולם)
פרטי השיחה בין הנשיא טראמפ למקבילו האוקראיני ב-4 ביולי נחשפים, כאשר לפי דיווח הבוקר הנשיא האמריקני הרחיק לכת ושאל את זלנסקי אם הוא מסוגל לפגוע בלב מוסקבה | "אני רוצה להכאיב להם", אמר טראמפ (חדשות, בעולם)
מנתחת פלסטית ברוסיה נידונה למאסר של 11 חודשים לאחר שגרמה לנזק חמור לעין של רעייתו של הרב אלכסנדר ברדה, נשיא פדרציית הקהילות היהודיות ברוסיה, במהלך ניתוח הרמת עפעפיים | האישה עברה ניתוחים נוספים אך ראייתה לא חזרה במלואה (בריאות)
החל מהיום, יחל לפעול קו תעופה ישיר בין נמל התעופה רמון הסמוך לאילת לבין מוסקבה, בירת רוסיה | את הקו תפעיל חברת התעופה הרוסית "רד ווינגס" (Red Wings), והוא יכלול בשלב הראשון טיסה שבועית בכל יום חמישי (בעולם)