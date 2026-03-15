מנהיגה החדש של איראן הוטס לרוסיה במבצע חשאי בשל הידרדרות במצבו הרפואי בעקבות פציעתו בתקיפות; פוטין הציע מקלט במתחם נשיאותי מאובטח, כך עולה מדיווח בעיתון הכוויתי אל-ג'רידא.

מקורות המקורבים לנושא מדווחים כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, פונה בסוף השבוע האחרון למוסקבה לצורך ניתוח חירום וטיפול רפואי מתקדם. הפינוי, עליו דווח לראשונה בעיתון הכוויתי "אל-ג'רידה", בוצע ביום חמישי האחרון תחת מעטה כבד של חשאיות באמצעות מטוס צבאי רוסי.

על פי הדיווחים, ההחלטה להעביר את חמינאי אל מחוץ לגבולות איראן התקבלה לאחר שגורמי הביטחון בטהרן הגיעו למסקנה כי לא ניתן להבטיח את שלומו או להעניק לו טיפול רפואי הולם בתוך המדינה, נוכח ההפצצות המתמשכות והחשש כי מיקומו נחשף.

מקורות מסרו כי "ההחלטה לפנותו מאיראן התקבלה לאחר שהענקת טיפול רפואי הפכה לבלתי אפשרית תחת ההפצצות והתקיפות האוויריות המתמשכות".

עם הגעתו לבירה הרוסית, הועבר חמינאי לבית חולים פרטי השוכן בתוך מתחם המגורים של הנשיאות הרוסית. שם, כך נטען, עבר ניתוח דחוף שהסתיים בהצלחה. "המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא, הועבר לרוסיה במבצע חשאי ביותר שבוצע מסיבות בריאותיות וביטחוניות", נכתב בדיווח המקורי. נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, הוא שהציע לכאורה את המקלט הרפואי והביטחוני ליורש האיראני.

חמינאי בן ה-56, שמונה לתפקיד המנהיג העליון לאחר חיסול אביו עלי חמינאי בסוף חודש פברואר, לא הופיע בפומבי מאז מינויו. היעלמותו הזינה שמועות רבות על חומרת פציעתו, כאשר חלק מהדיווחים הצביעו על פציעות קשות ברגליו ובאיברים פנימיים כתוצאה מהפצצת המתחם של אביו בטהרן. למרות שגורמים רשמיים באיראן ניסו לשדר עסקים כרגיל וטענו כי הוא "בריא ושלם", הדיווח על הפינוי למוסקבה מחזק את ההערכות כי מצבו מורכב מכפי שהוצג בתחילה.