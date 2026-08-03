נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, פרסם אמש הודעה ברשתות החברתיות שבה הבהיר כי ממשלתו מתכוונת לפעול באופן נחרץ על מנת לחייב את ארצות הברית לקיים את ההתחייבויות שנכללו במזכר ההבנות שנחתם בין שתי המדינות ביוני האחרון.

"עלינו לפעול כדי לאלץ את האויב לדבוק במה שחתם עליו", כך נכתב בפרסום של הנשיא האיראני. פזשכיאן הוסיף והדגיש כי יישום מזכר ההבנות צפוי לשפר את מצב הביטחון של איראן, האזור ובעלות בריתה.

הנשיא האיראני ציין בהודעתו כי כלל חברי המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן תומכים בעמדה זו, דבר המצביע על תמיכה מלאה בקרב הדרג הביטחוני הבכיר במדינה בנושא זה.

מזכר ההבנות שאליו התייחס פזשכיאן נחתם ביוני האחרון, לפי הדיווחים במסגרת מגעים בין וושינגטון לטהראן. על פי פרסומים קודמים, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע על הסכם הנוגע למצר הורמוז, וציין כי בשלב מאוחר יותר צפוי להיחתם גם הסכם בנושא הגרעין האיראני.

טראמפ אמר אמש בשיחה עם עיתונאים במטוס הנשיאותי: "אנחנו מדברים איתם. זה מתחיל מחר אחר הצהריים. זה יחסוך בחייהם של אנשים רבים". הנשיא האמריקאי גילה כי ערב הסעודית, איחוד האמירויות, קטאר ואף איראן פנו אליו בבקשה להשהות תקיפות שתוכננו.

הצהרתו של הנשיא האיראני מתפרסמת על רקע מתיחות מתמשכת בין ישראל לארה"ב בנוגע להתנהלות מול איראן. גורמים בכירים בישראל הביעו ביקורת על התנהלותו של טראמפ, שלדבריהם גורמת לקשיים משמעותיים לצה"ל.

בכירים בדרג המדיני והביטחוני בישראל מתארים את המצב כ"הליכה בחשכה", כאשר החלטות אמריקאיות מתקבלות ברגע האחרון ללא תיאום מלא. גורם ביטחוני ציין: "פעם שנייה בתוך שבוע, שארצות הברית מעדכנת את ישראל על תקיפה מתוכננת שעלולה לטלטל את המזרח התיכון - אך היא בוטלה ברגע האחרון בלי הסבר".