אתר החדשות האמריקאי אקסיוס פרסם הבוקר (יום ראשון) דיווח על מתווה הסדר לפתיחת מצר הורמוז, שעליו הסכים לכאורה שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י. לפי הכתב ברק רביד, ההצעה שגובשה בתיווך קטארי ואמריקאי קובעת כי כלי שיט שייכנסו למפרץ הפרסי יעשו זאת דרך המים הטריטוריאליים של איראן, בעוד היציאה מהמפרץ תתבצע במרחב הימי של עומאן.

משמעות המתווה היא הכרה בפועל בזכותה של איראן לגבות תשלום עבור מעבר במצר. מבחינת הממשל בטהרן מדובר בהישג משמעתי בסכסוך על הורמוז, שכן הם יוכלו לעצור ספינות שיסרבו לשלם את האגרה כבר בתוך המצר עצמו.

גורמים דיפלומטיים מסרו כי סולטנות עומאן הביעה הסכמה עקרונית למתווה, אך ביקשה הבהרות מטהרן האם עמדתו של שר החוץ עראקצ'י משקפת גם את דעת משמרות המהפכה. המתווכים הקטארים ממשיכים בשיחות עם גורמים איראניים כדי לברר אם קיימת תמיכה רחבה בהבנות אלו.

זמן קצר לאחר הפרסום, גורמים בטהרן מיהרו להכחיש את הדיווחים וחשפו מחלוקת פנימית בשורות ההנהגה האיראנית. מקור המקורב לצוות המשא ומתן טען כי "אין כל הסכם בנושא פתיחת מצר הורמוז, והדיווחים שפורסמו הם שקריים לחלוטין".

כפי שדווח קודם לכן, מקור צבאי איראני הדגיש את העמדה הנחרצת של כוחות הביטחון והבהיר: "כל עוד ארצות הברית ממשיכה בפעולות התוקפניות שלה, מצר הורמוז יישאר חסום, ומעבר של כלי שיט יתאפשר רק במסלולים שהוכרזו ובאישור הכוח הימי של משמרות המהפכה".

כזכור, הנשיא דונלד טראמפ הודיע על החלטתו לבטל תקיפה צבאית נרחבת שתוכננה נגד מטרות באיראן, וזאת כדי לאפשר מרחב למהלך דיפלומטי. טראמפ הבהיר שהביטול מותנה בהגעה מהירה להסכם סופי, וקרא לכל המעורבים: "צאו לעבודה, כולם, ותסיימו את זה".

ההחלטה התקבלה בין השאר בעקבות שיחה שקיים הנשיא עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן, שהביע חשש מתוכנית התקיפה נגד איראן, ולאחר שהתקבלו אינדיקציות ראשוניות על נכונות איראנית להגיע להסדר בנושא המצר.

מבחינת מדינות אירופה, מדובר בקו אדום שהציבו מספר מדינות ובהן בריטניה וצרפת, הקובע כי לא תותר גביית דמי מעבר במצר הורמוז בשום צורה. נראה שהנשיא האמריקאי מעוניין ליצור מציאות חדשה בשטח, אם ההסכם המדובר אכן ייושם.