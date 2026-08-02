מטוס קרב מתקדם מדגם F-35B Lightning II של חיל הנחתים האמריקני התרסק ביום שישי האחרון בשעות הבוקר המוקדמות באזור בסיס מיראמר שבסן דייגו, קליפורניה. למרות חומרת האירוע, הטייס שהיה בתא הטייס הצליח להיפלט בזמן ולא נפגעו אנשים נוספים.

האירוע התרחש כשהשעון הראה עשר בבוקר. צוותי חירום הוזעקו למקום לאחר דיווחים על תאונה אווירית, ותוך זמן קצר נצפו להבות גבוהות ועמוד עשן שחור וכבד המיתמר מעל נקודת ההתרסקות.

לפי הודעת חיל הנחתים, הטייס הצליח להיפלט מכלי הטיס רגעים ספורים לפני שהמטוס פגע בקרקע. הוא פונה לבית חולים סמוך כשמצבו מוגדר יציב, לצורך בדיקות רפואיות וטיפול בפציעות שאינן מסכנות חיים. לא דווח על נפגעים נוספים באירוע.

עד ראייה שנכח במקום תיאר כי ראה שני מטוסי קרב מתקרבים לנחיתה במסלול. המטוס הראשון נחת כסדרו, אולם המטוס השני החל פתאום להאט בצורה חריגה ובלתי רגילה. לדברי העד, כאשר המטוס היה בגובה של כמאה רגל בלבד מעל פני הקרקע - כשלושים מטר - הטייס נפלט ממנו והמצנח נפרש.

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רגעים ספורים לאחר מכן פגע המטוס בקרקע בסמוך למסלול, התרסק ועלה באש. תיעודים שצולמו מהאוויר הראו ענן עשן שחור ומסיבי מעל שרידי כלי הטיס, בעוד כוחות כיבוי אש והצלה מיהרו לזירה כדי לכבות את השריפה ולכסות את האזור בחומר מעכב בעירה. בעקבות ההתרסקות פרצה גם שריפת שטח בצמחייה הסמוכה למקום.

מדובר במטוס מדגם F-35B, הגרסה המיוחדת של מטוס הקרב החמקן המשמשת את חיל הנחתים. בשונה מדגמים אחרים של ה-F-35, גרסה זו מסוגלת לבצע המראה קצרה ונחיתה אנכית - יכולת המאפשרת לה לפעול גם ממסלולים קצרים ומבסיסים שאינם מתאימים למטוסי קרב רגילים.

ההתרסקות אירעה בבסיס מיראמר, מקום בעל שם מפורסם בתולדות התעופה הצבאית האמריקנית. בעבר שימש הבסיס כמקום מושבו של בית הספר לטייסי קרב של הצי האמריקני, שזכה לתהילה עולמית בעקבות הסרט "טופ גאן", ובמשך שנים רבות נודע בכינוי "Fightertown USA".

חיל הנחתים סיווג את האירוע בדרגת החומרה הגבוהה ביותר במערכת הצבאית האמריקנית - סיווג המיועד למקרים בהם כלי טיס הושמד לחלוטין, כאשר נגרם נזק העולה על שני מיליון דולר, או כאשר יש הרוגים.