משבר החשמל המתמשך בעיראק עלה השבוע לכותרות מחודשות, לאחר ששר החשמל העיראקי נחקר בפרלמנט על רקע המצב הקשה באספקת החשמל לאזרחים. חבר מועצת הנבחרים העיראקית, מוחמד אל-שמרי, חשף את פרטי השימוע שנערך בתוך הפרלמנט, תוך שהוא קורא להגדיל את שעות אספקת החשמל באזורי שולי בגדאד – אפילו אם הדבר יבוא על חשבון אזורי מרכז הבירה.

אל-שמרי מסר בהצהרה לרשת "אל-סומריה ניוז" כי "הנושא הבולט ביותר שנדון במהלך השימוע לשר החשמל היה תוכניות המשרד לשיקום מגזר הייצור". על פי דבריו, השר סקר את התוכניות המיידיות והעתידיות, בעוד שחברי המועצה הציגו בפניו שאלות הבהרה כדי להבין את מנגנוני העבודה של המשרד ותוכניותיו לעתיד.

"ירושה כבדה" ופתרונות טלאי

שר החשמל העיראקי הדגיש במהלך השימוע כי התיקים הקיימים במשרד מהווים "ירושה כבדה", וכי התוכניות בעבר היו פתרונות טלאי בלבד. הוא ציין כי שעות האספקה הנוכחיות מגיעות לשש שעות הפסקה לעומת שעה או שעתיים בלבד של אספקה בחלק מהאזורים – מצב שמעיד על חומרת המשבר.

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אל-שמרי הבהיר: "דרשנו מהשר להעניק תשומת לב מיוחדת לאזורי שולי בגדאד, כיוון שהם סובלים ממחסור חמור בחשמל". הוא הוסיף כי המועצה קראה לשר להגדיל את שעות האספקה בהם במהלך עונת הקיץ – אף אם הדבר יצריך קיצוץ חלק מחלקם של אזורי מרכז בגדאד.

פער בין מרכז לפריפריה

חבר המועצה הסביר את ההיגיון מאחורי הדרישה: "תושבי מרכז בגדאד יכולים לפצות על חלק ממחסורם באמצעות מערכות אנרגיה סולארית או גנרטורים פרטיים, בעוד שתושבי שולי הבירה מתמודדים עם קושי רב בהשגת חלופות לחשמל". הדברים משקפים את הפער החברתי-כלכלי בין אזורי העיר השונים.

אל-שמרי ציין עוד כי חברי מועצת הנבחרים הפנו שאלות גם בנוגע לחוזים שנחתמו מול ואשינגטון. הוא הדגיש כי השר יסיפק את תשובותיו לגביהם במהלך ישיבת מועצת הנבחרים המתוכננת ליום שני הקרוב.

רקע: עיראק במשבר אנרגיה מתמשך

משבר החשמל בעיראק אינו חדש, והוא מלווה את המדינה כבר שנים רבות. על רקע המתיחות הביטחונית במזרח התיכון, המצב הכלכלי הקשה והתשתיות הפגועות, אזרחי עיראק ממשיכים להתמודד עם הפסקות חשמל תכופות המקשות על חיי היומיום.

כפי שדיווחנו קודם, עיראק מצויה במרכז המתיחות האזורית, כאשר ראש ממשלת עיראק ניסה לאחרונה לתווך בין ארצות הברית לאיראן. המשבר הביטחוני והפוליטי משפיע גם על יכולת המדינה לטפל בבעיות התשתית הבסיסיות, כולל אספקת החשמל.

השימוע בפרלמנט משקף את הלחץ הציבורי הגובר על הממשל העיראקי לפתור את משבר החשמל, במיוחד לקראת עונת הקיץ הצפויה להיות חמה במיוחד. עדכונים נוספים בהמשך.