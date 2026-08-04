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עימות בלתי שגרתי

"בוא לקרב": כך סגן ראש עיריית תל אביב מאתגר את ראש עיריית ניו יורק

גיא אבנר הזמין את זוהרן ממדאני, ראש עיריית ניו יורק, לקרב איגרוף בתל אביב לטובת צדקה, לאחר התבטאויותיו החוזרות נגד ישראל

ראש עיריית ניו יורק (צילום: Liri Agami/Flash90)

סגן ראש עיריית תל אביב־יפו, גיא אבנר, הפנה אתגר בלתי שגרתי לראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדאני: להתמודד מולו בקרב איגרוף פומבי, כאשר כל ההכנסות מהאירוע יועברו למטרות צדקה.

האתגר מגיע על רקע התבטאויותיו החוזרות והנשנות של ממדאני נגד מדינת ישראל, צה"ל והעם היהודי. לדברי אבנר, הגיע הזמן להפסיק את המתיחות מרחוק ולהעביר את העימות לזירה אחרת.

ממדאני זכה לכותרות בעולם בשל עמדותיו העוינות כלפי ישראל, כאשר השיא היה כשהצהיר שאם ראש הממשלה בנימין נתניהו יבקר בניו יורק, הוא יפעל לאכוף את צו המעצר שהוצא נגדו על ידי בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג.

במקום להמשיך בעימות באמצעות הצהרות פוליטיות ורשתות חברתיות, הציע אבנר לממדאני לעלות לזירת האגרוף, כאשר המטרה המוצהרת היא גיוס כספים לצדקה.

אבנר אף הציע שהקרב יתקיים דווקא בתל אביב, והוסיף בעקיצה: "אל תדאג, אתה לא תיעצר."

נכון לעכשיו, מדובר באתגר חד־צדדי שהפנה סגן ראש עיריית תל אביב, ולא ידוע על תגובה או הסכמה מצד ראש עיריית ניו יורק, וכמובן שלא נקבע מועד לאירוע כזה.

תל אביבניו יורקזוהרן ממדאניגיא אבנר

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