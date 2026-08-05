גורמי אכיפת החוק במחוז לוס אנג'לס פרסמו אמש (ג') הודעה על מעצר חשוד במועדון הגולף של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ברנצ'ו פאלוס ורדס שבקליפורניה. החשוד, ג'נין ג'ון טאלה בן 38 מעיר דאוני, נעצר בסוף השבוע האחרון לאחר שנתפס מצלם תמונות וסרטונים במתחם המועדון תוך מעקב אחר פעילות ביטחונית.

על פי הנתונים שפורסמו על ידי משרד השריף של מחוז לוס אנג'לס, המעצר בוצע ביום שבת בשעה 15:30 אחר הצהריים, לאחר שסוכנים פדרליים זיהו את החשוד כ"אדם חשוד" בשטח המועדון. מאוחר יותר באותו יום הגיע הנשיא טראמפ למועדון לאירוע גיוס תרומות של הוועד הלאומי הרפובליקני.

במהלך המעצר גילו שוטרי השריף כי החשוד נושא בכיסו מחסנית המכילה 16 כדורים מסוג "הולו פוינט" - תחמושת חלולה המיועדת לגרום לנזק רב. בחיפוש שנערך ברכבו של החשוד, שהיה חונה בשטח המועדון, נמצא אקדח טעון עם כדור בקנה, לצד מחסנית טעונה נוספת המכילה תחמושת מאותו סוג.

החשוד נעצר בחשד לנשיאת נשק סמוי ועל החזקת תחמושת חודרת שריון או אסורה, והוחזק ללא אפשרות שחרור בערובה על פי רשומות בית הכלא של המחוז.

ביום שני ביצעו חוקרי השריף, בשיתוף עם כוח המשימה המשותף לטרור של ה-FBI, חיפוש בביתו של החשוד. בחיפוש נמצאו: רובה מסוג AR שעבר שינויים בלתי חוקיים, אקדח נוסף מסוג 1911 קליבר .45, מקלט עליון לרובה מסוג AR, שריון גוף, מחסניות בעלות קיבולת גבוהה, כמויות גדולות של תחמושת לאקדחים ולרובים, שני מכשירי אותות רדיו, ומספר מחברות המכילות "הצהרות מדאיגות". משרד השריף לא פירט מהן ההצהרות שנמצאו במחברות, אך ציין כי הן מהוות חלק מהחקירה המתמשכת.

למרות חומרת הממצאים, הדגיש משרד השריף בהודעתו כי "נכון לעכשיו, חוקרים לא זיהו איום מהימן על הקהילות שלנו". יחד עם זאת, הוסיפו הגורמים הרשמיים כי "מקרה זה מדגיש את החשיבות של ערנות, שותפויות חזקות עם סוכנויות אכיפת החוק המקומיות, המדינתיות והפדרליות, והצעדים היזומים שננקטים כדי לזהות ולחקור פעילות חשודה לפני שהיא יכולה להסלים".

על פי הבית הלבן, הנשיא טראמפ צפוי לשאת הערב נאום על מדיניות הכלכלה של ממשלו והצלחותיו בהפחתת הפשיעה, וכן להפנות ביקורת כלפי מושל קליפורניה גאווין ניוסום. יצוין כי זהו אירוע נוסף בסדרה של אירועי ביטחון חמורים סביב הנשיא טראמפ.