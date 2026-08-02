בנק קפיטל ואן הגיש השבוע בקשה לבית המשפט הפדרלי במיאמי לדחות את התביעה שהוגשה נגדו על ידי ארגון טראמפ, תוך חשיפה ראשונה של הנימוקים המרכזיים שהובילו לסגירת החשבונות. על פי המסמכים שהוגשו, ההחלטה לסגור למעלה מ-300 חשבונות המקושרים לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולבני משפחתו התקבלה בעקבות בדיקה מעמיקה שערך צוות המומחים של הבנק למניעת הלבנת הון.

במסמכים שהגיש הבנק צוין כי "מסמכים והטענות של התובעים עצמם מבהירים כי קפיטל ואן סגר את חשבונות התובעים מסיבות של המאבק בהלבנת הון". עוד נרשם כי "הסגירות היו תוצאה של חודשים של ניתוח ובדיקה קפדנית של צוות המאבק בהלבנת הון של קפיטל ואן, בהתאם למדיניות הבנק ולהנחיות הרגולטוריות", וכי "דפוסי העסקאות שזוהו על ידי קפיטל ואן הם בין סוגי הפעילות שמסומנים בהנחיות הבנקאות הפדרליות".

הבנק הדגיש כי לא האשים את ארגון טראמפ בביצוע עבירה פלילית של הלבנת הון, אלא זיהה דפוסי עסקאות המחייבים סגירת חשבון על פי נהלי הפיקוח הפדרליים. יש לציין כי מערכת הבנקאות מחויבת על פי חוק לעקוב אחר תנועות כספים חריגות כדי למנוע ניצול של הבנק לפעילות בלתי חוקית.

התביעה הוגשה במרץ השנה על ידי ארגון טראמפ ובנו של הנשיא, אריק טראמפ, בעקבות הודעת הבנק עוד במרץ 2021 על כוונתו לסגור את החשבונות. משפחת טראמפ טוענת כי הבנק פעל מתוך מניעים פוליטיים ואידיאולוגיה פרוגרסיבית, במטרה להרוויח מהאווירה הציבורית שנוצרה לאחר אירועי ה-6 בינואר 2021 בגבעת הקפיטול.

הבנק דחה את ההאשמות הללו בתוקף וציין בכתב ההגנה כי הטענות לשיקולים פוליטיים הן "מוטעות" וקבע כי הן "מבוססות על ציטוטים שנבחרו בפינצטה ושאינם נתמכים בהקשר המלא". בית המשפט הפדרלי במיאמי כבר דחה שתי גרסאות קודמות של התביעה, והבקשה הנוכחית מתייחסת לכתב התביעה המתוקן שהוגש ביולי.

העימות המשפטי מתרחש על רקע מאבק רחב יותר שמנהל הממשל האמריקני נגד מוסדות פיננסיים גדולים, בטענה כי הם מפלים לקוחות מסיבות פוליטיות. באוגוסט השנה נחתם צו נשיאותי האוסר על סגירת חשבונות מטעמים אידיאולוגיים, ובינואר הוגשה תביעה דומה מצידו של טראמפ גם נגד בנק ג'יי פי מורגן צ'ייס.